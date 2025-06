Diversidad, salud mental y dignidad: una mirada clínica al Día del Orgullo LGBTQ+

Llegó a mi consulta una joven trans sumida en una depresión profunda. Había sido expulsada de su casa al iniciar su transición, y en la escuela ya no sabía si debía usar el baño de hombres o el de mujeres: en ambos era blanco de burlas y acoso. Me dijo que ya había visto a varios terapeutas, y que más de uno le había insinuado que su “confusión” tenía origen en un trauma infantil.

—Quiero vivir —me dijo entre lágrimas—, pero no sé cómo.

Lo que la atravesaba no era una confusión, sino una violencia constante. No necesitaba un diagnóstico, sino un espacio seguro.

Historias como esta se repiten con alarmante frecuencia entre personas trans y no binarias. Vivimos en un mundo que apenas empieza a comprender que la identidad de género y la orientación sexual no son patologías, sino manifestaciones legítimas de la diversidad humana.

Durante décadas, la homosexualidad fue considerada una patología. No fue sino hasta 1973 que la Asociación Psiquiátrica Americana la eliminó del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). La transexualidad tardó mucho más en salir de esa lista. Y aún hoy, en muchos países, ser trans sigue siendo motivo de medicalización, criminalización o patologización. La lucha no ha sido solo por los derechos civiles: también ha sido por una salud mental digna, libre de estigmas y de etiquetas dañinas.

La ciencia empieza a esclarecer los orígenes de la diversidad sexual. Hoy sabemos que la orientación sexual y la identidad de género no son elecciones ni consecuencias de un trauma infantil, como durante tanto tiempo se creyó. Investigaciones neurocientíficas —como las de las doctoras Ivanka Savic y Alicia García-Falgueras— han identificado diferencias estructurales en áreas del cerebro como el hipotálamo entre personas cisgénero y transgénero. Otros estudios apuntan a una interacción compleja entre factores genéticos, hormonales y ambientales en el desarrollo de la identidad de género y la orientación sexual.

No hay un solo camino hacia la diversidad. Algunas personas saben desde la infancia quiénes son; otras lo descubren en la adultez. Algunas transitan con certeza; otras, con miedo. Hay lesbianas masculinas, hombres bisexuales, personas no binarias, asexuales, queer, gender fluid, dos espíritus, muxes… La diversidad no cabe en una sigla, aunque las siglas nos ayuden a encontrarnos.

Pero formar parte de esta comunidad no garantiza protección. Las tasas de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático e incluso suicidio son alarmantemente altas, sobre todo entre personas trans y no binarias. Según datos de The Trevor Project (2023), más del 50 % de los jóvenes trans en Estados Unidos consideró el suicidio en el último año. En América Latina, el promedio de vida de una mujer trans es de apenas 35 años.

La buena noticia es que hacer comunidad protege. Contar con redes de apoyo, espacios donde expresarse sin miedo, acompañamiento terapéutico informado y políticas públicas incluyentes puede reducir significativamente los síntomas depresivos y el riesgo suicida. Así lo demuestran estudios como los de Ilan Meyer, sobre el estrés de las minorías, y las investigaciones de la Universidad de Columbia sobre factores de resiliencia en jóvenes LGBTQ+.

Marchar este 28 de junio es, entonces, mucho más que un acto de protesta. Es una afirmación de existencia, de derecho a la alegría, al futuro, a la salud. No se marcha solo para exigir: se marcha también para recordarnos que aún estamos vivos, y que queremos vivir con dignidad.

¿Qué podemos hacer?

—Si formas parte de la comunidad LGBTQ+, cuida tu salud mental con el mismo amor con el que cuidas tu identidad. Busca profesionales aliades, construye redes de apoyo, no minimices tu dolor y no te aísles. No estás solx.

—Si eres terapeuta o personal de salud, edúcate. Escucha antes de diagnosticar. Desaprende prejuicios. Evita preguntas o actitudes que puedan convertirse en microagresiones. Recuerda que un mal acompañamiento puede dejar huellas tan profundas como una agresión directa.

—Si eres madre, padre o cuidador, ama sin condiciones. La aceptación familiar es el factor más protector para la salud mental de jóvenes LGBTQ+. No necesitas entender todo, solo estar ahí.

La diversidad no es una amenaza. Es una forma de belleza. Lo verdaderamente peligroso para la salud mental no es la identidad diversa, sino el rechazo sistemático. Y mientras eso no cambie, la marcha seguirá siendo necesaria. Porque el orgullo, al final, no es solo una bandera: es un acto de salud pública.

Me encantaría conocer tus dudas o experiencias relacionadas con este tema. Sigamos dialogando; puedes escribirme a dra.carmen.amezcua@gmail.com o contactarme en Instagram en @dra.carmenamezcua.