¿Diluirá libertades el vendaval legislativo?

Recordando el antiquísimo refrán de “la necesidad tiene cara de hereje”, el oficialismo decidió privilegiar sus coincidencias e iniciar con el período extraordinario empieza un vendaval de iniciativas que ampliarán el rango de facultades de la versión siglo 21 de la Presidencia Imperial.

Iniciativas de cambios y nuevas leyes que igualmente afectan la vida económica que la vida política de 130 millones de mexicanos que determinarán los términos en que el Estado garantizará la seguridad de vidas y bienes de los gobernados.

Quizá erran quienes afirman que “la democracia se desvanece en México”, pero no olvidemos que en octubre de 2011 los estadunidenses, asustados por los atentados de las Torres Gemelas, aceptaron el “Patriot Act” y, por eventual seguridad, cedieron libertades que no han recuperado.

¿Hay futuro en degradar la educación?

Hace 20 años, el guionista de una serie televisiva escribió esta frase para su personaje de ficción política: “La educación tiene que ser la bala de plata para empezar a combatir con éxito la pobreza y la desigualdad”.

Para los legos, como quien esto escribe, esa meta debería ser la meta de los gobiernos de las naciones que, como México, arrastramos un histórico lastre de pobreza y desigualdad.

Pero uno se pregunta si degradando los niveles de calidad de la educación para cooptar para el nuevo régimen de la política no hace de la imaginaria bala de plata tan inofensiva como una bala de salva. Pobre México, pobres de nosotros

Los “indigenistas” y sus crueles falacias

Nada nuevo que entre los activistas del indigenismo predominan los “indigenistas” que medran con las miserias y atrasos de las comunidades de mexicanos que viven en las comunidades más atrasadas de la República.

Una nota periodística cita al director de una primaria en una aislada comunidad de Chiapas, quien al hablar de la campaña “Vida Saludable” advirtió: “no es que los niños no quieran comer bien, tienen tantas carencias que no llevan ni lo básico a la escuela”.

El retrato del México real de esas comunidades marginadas con cuya miseria medran políticos y los activistas erigidos en redentores de comunidades que someten a inmoral y cruel influencia porque ser de los pocos que hablan español.

NOTAS EN REMOLINO

Como hay tanto malqueriente, podría ser una perversa versión la que afirma que desde hace casi 15 años no se le da mantenimiento al sistema del Drenaje Profundo que impide inundaciones catastróficas en la Capital de la República ... El próximo domingo se cumplirá un mes de que el Poder Judicial de CDMX está paralizado por un conflicto laboral y, como decía un antiguo comercial, “nadie hace nada” ... ¿Por qué quiere el Gobierno limitar el dinero que cuando están desempleados pueden retirar los trabajadores de sus Afore? Casi aprueban la ley, pero no explican las razones ... Con poderoso respaldo aún no decide la senadora chihuahuense Andrea Chávez si contiende por la Presidencia del Senado por la candidatura de Morena a la gubernatura su Estado... Jean Paul Sartre era un cínico, vez usted esta frase: “Cuando los ricos hacen la guerra, son los pobres los que mueren” ...