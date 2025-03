Los dichos secuestran a los hechos

Este jueves el Ministro de Comercio Exterior de Francia, Laurent Saint-Martin, se reunirá con el secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente.

Le transmitirá la preocupación que tiene el presidente Emmanuel Macron y el sector empresarial de su país por el escenario compuesto por dudas y desconfianza al que ingresará el poder Judicial de México.

Éramos muchos y parió la abuela.

Las variables complejas se acumulan en la agenda de la presidenta Sheinbaum, y el factor que no sabe de dichos, pero sí de hechos, la recesión económica, erosionará durante los próximos dos años el poder adquisitivo de una parte importante de la población.

Las diplomacias de países como Canadá, Brasil o Japón, y de mecanismos de integración como lo es la Unión Europea, se mueven con urgencia por temor al escenario caótico que impulsa el presidente Donald Trump, pero la diplomacia mexicana está atrofiada.

Por ejemplo, el 22 de enero la presidenta Sheinbaum dijo públicamente que la negociación del Acuerdo Global con la Unión Europea no ha concluido. Desde Bruselas, una fuente de la Unión Europea que participó en la negociación me confirmó el 25 de enero que la negociación ya concluyó, está cerrada y no volverá a abrirse.

El 17 de enero, cinco días antes de las palabras de la presidenta Sheinbaum, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, celebró la conclusión de las negociaciones entre europeos y mexicanos.

¿Cuántas casillas ha retrocedido México? Hoy, el secretario de Relaciones Exteriores De la Fuente le asegurará al Ministro de Comercio Exterior francés que el Gobierno de la presidenta Sheinbaum respeta el estado de derecho. ¿Regresamos 25 años? ¿Es en serio, los funcionarios tienen que empeñar su palabra para transferir confianza al exterior?

El tema más peligroso tiene que ver con Donald Trump, pero es cierto, la desconfianza que proyecta una plagiadora de tesis, y que se convertirá, con elevada probabilidad, en la próxima presidenta de la Corte, pone a temblar a medio mundo democrático por lo que podría ocurrir en México.

Un ejemplo más. El 24 de febrero el Secretario de Estado Marco Rubio envió un mensaje al Gobierno mexicano sin mencionarlo por su nombre. Estados Unidos retirará visas a funcionarios que hayan contratado a médicos cubanos. ¿A cuántos funcionarios mexicanos les impedirán el ingreso a EU?

Tercer ejemplo: dos barcos de guerra de EU rodean a México.

Sin palabras.