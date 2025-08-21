Los destinos de Andrés

Han pasado dos meses de la última aparición pública de Andrés Manuel López Beltrán. Fue un traslado aéreo que coincidió con el fin de semana en el que sesionó el Consejo Nacional del partido, convocado por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien fue oportunamente notificado de la ausencia del secretario de Organización del CEN morenista.

En el puerto sinaloense, donde estuvo con su amigo Daniel Asaf, cumplió una estricta agenda privada. Y la tarde del sábado 19 de julio, viajaron a la Ciudad de México en el vuelo 353 de Aeroméxico. Ambos llegaron discretamente a la sala de última espera y estuvieron entre los últimos pasajeros en abordar y ocupar sus asientos, en la zona AM Plus.

Tres días después, estaba convocado a atestiguar el inicio de la gira nacional de Luisa María Alcalde Luján, en Tlaxcala. El político tabasqueño tomaría otra ruta. A Seattle, en un vuelo, y posteriormente a Tokio, para sus vacaciones veraniegas.

En términos partidistas, también corre por su propia vía. Al corte del 15 de agosto, su proyecto de levantar 10 millones de afiliaciones al cierre del 2025 llevaba un avance del 63% y el cumplimiento de las metas quedó supeditado a la iniciativa de Alcalde Luján, quien encabeza el esfuerzo de instalar comités partidistas en cada una de las 65,000 secciones electorales.

Sin competencias electorales durante los próximos 20 meses, la presidenta nacional de Morena ha insistido en orientar los esfuerzos partidistas al reforzamiento de la identidad de los gobiernos emanados de la filas de la organización progresista, a la reorientación de los presupuestos de las alcaldías, para mejorar los servicios públicos, y la formación de los cuadros en cargos gubernamentales y de representación popular.

La cúpula partidista ya había cerrado filas con Adán Augusto López Hernández, pero no disculpó las vacaciones del secretario de Organización, quien rompió brevemente su silencio para fustigar a sus detractores y dolerse del espionaje que –sea de la derecha o fuego amigo—desveló los lugares y los costos de su estancia en la nación nipona.

¿Y las bases partidistas? Luisa María y Andrés Manuel Junior llegaron a la cúspide del aparato partidista hace 10 meses y sus esfuerzos se han enfocado principalmente al ámbito territorial. Los escándalos recientes han sacudido a gobernadores, líderes parlamentarios y exdirigentes partidistas, cuyos extravagancias y descuellos les han ganado la desaprobación popular y la condena presidencial.

La contradicción entre la austeridad republicana —una de las divisas de la Cuarta Transformación— y los privilegios de la nueva clase política en el poder ha cristalizado un efecto negativo en la opinión pública.

López Beltrán cumple dos meses sin apariciones públicas. Sus polémicas vacaciones y otras revelaciones periodísticas, vinculadas a sus actividades empresariales, han tenido una repercusión de tal envergadura que demandaría acciones concretas. Por lo mismo, la duda es pertinente: ¿cuánto más se extenderá la ausencia de López Beltrán?

Efectos secundarios

RESCATE. El anuncio de compra de los activos del banco, la casa de bolsa y los fondos de inversión de Intercam por parte de Kapital Bank da un signo de confianza a los clientes y una buena señal para el sistema financiero mexicano. El banco de René Saúl decidió poner capital y reputación en medio de la incertidumbre. Si consigue integrar rápido, fortalecer controles y retener valor cliente, habrá comprado no sólo activos: habrá comprado credibilidad, incluyendo la de las autoridades regulatorias mexicanas, así como del departamento de tesoro de los Estados Unidos. Y es que el equipo de Kapital tiene el reto de retener a los clientes y amortiguar las salidas de capital, lograr una integración operativa ordenada mediante la migración de cuentas, cartera y depósitos y consolidarse como el banco de las empresas de México. Adicional al monto de la operación, Kapital Bank inyectará 100 millones de dólares para estabilizar la operación y asegurar la continuidad de los más de 200,000 clientes que ahora se suman a los más de 100,000 que ya tiene.