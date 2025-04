Contra la desinformación, el conocimiento: la perspectiva de la academia mexicana sobre el conflicto Rusia-Ucrania

Desde la academia mexicana y particularmente desde espacios como el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), tratamos de seguir con atención lo que ocurre en el mundo, incluso cuando los hechos no ocupan las primeras planas de los periódicos de circulación nacional o internacional o parecen demasiado lejanos como para tener un impacto decisivo en nuestro país o región.

Ese es el caso de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, un conflicto que ya cumplió tres años de haber iniciado u 11 años si se considera la anexión ilegal de Crimea por Rusia en 2014 como el punto de partida y que, aunque a veces se difumina entre tantas otras crisis globales, sigue teniendo implicaciones profundas para el orden internacional.

Con esa conciencia y gracias al impulso inicial de la Mtra. Rina Mussali y la actual coordinación de la Dra. Aribel Contreras, en COMEXI se conformó una Unidad de Estudio y Reflexión sobre este conflicto. La integramos 28 personas de diferentes instituciones de educación superior, mexicanas y extranjeras, que tenemos un mismo interés: comprender esta guerra en todas sus dimensiones, con una mirada crítica e independiente, alejándonos de las posiciones oficiales de cualquier gobierno.

Nuestro trabajo no es sólo académico. Es también un compromiso con la información verificada, con el análisis riguroso y con la necesidad de aportar voces distintas a una discusión que a menudo queda atrapada en narrativas simplificadas o ideológicas. Por eso hay quienes investigan sobre los orígenes de la guerra, otros sobre las negociaciones de paz, la situación humanitaria, el papel de la OTAN, las consecuencias económicas, el derecho internacional o el proceso de reconstrucción de Ucrania. Cada quien aporta desde su campo de estudio, pero con un mismo objetivo: entender para explicar mejor.

Uno de los proyectos que más ilusión nos hace —y que esperamos que pronto vea la luz— es un libro colectivo donde reunimos reflexiones sobre distintos aspectos del conflicto. Hay capítulos sobre la narrativa de la guerra, la política exterior de Estados Unidos frente a la Rusia de Putin, la seguridad europea y también sobre cómo se piensa la reconstrucción ucraniana dentro del concierto europeo. En mi caso, estoy trabajando sobre los desafíos geopolíticos que enfrenta Ucrania para incorporarse algún día a la Unión Europea. Un proceso que no es ni automático ni sencillo y que implica muchas tensiones internas y externas que vale la pena analizar con mucho detenimiento.

Desde la academia, tenemos la responsabilidad de estudiar estos fenómenos con criterio propio, con espíritu crítico y sobre todo con el compromiso de compartir lo que encontramos con colegas, alumnas, alumnos y público interesado para que no prevalezca la desinformación ni la información mal intencionada. Por cierto, estas últimas reconocidas como algunas de las principales amenazas en el Informe de Riesgos Globales 2025 del Foro Económico Mundial.

No se trata de tomar partido, sino de entender las razones de fondo, de no quedarnos en la superficie, porque aunque estemos lejos del frente de batalla, no estamos fuera del mundo. Pensar esta guerra —como cualquier otra— también es una forma de no desentendernos del presente y de ser responsables con nuestra vocación académica.

Y si algo he aprendido en COMEXI y en la UER es que la objetividad no es un punto de llegada perfecto, sino una búsqueda constante. Una tarea que requiere honestidad intelectual, disposición al diálogo y un sentido de responsabilidad con la verdad, incluso cuando no es cómoda para uno mismo o para terceros, ni sencilla de explicar. Ese es, a mi juicio, el papel que debe tener la academia, particularmente en tiempos de guerra.

*El autor es doctor en Derecho por la UNAM y en Administración Pública por el INAP. Además, cuenta con una maestría y una licenciatura en Relaciones Internacionales, también por la UNAM. Es profesor de la UNAM, de la Universidad Anáhuac México, de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión “Conflicto Rusia-Ucrania” de COMEXI.