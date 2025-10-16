Desafío a Trump: petróleo para Cuba

¿Quién dijo: “AMLO es un apologista de la tiranía en Cuba”?

Fue el mismo que condenó los envíos de petróleo de México a la isla caribeña por parte de la autollamada Cuarta Transformación y los calificó como problemáticos y pidió, en octubre del 2023, que el entonces presidente Joe Biden tomara medidas en contra del gobierno mexicano.

Bueno, se trata de un político de origen cubano que cuando hizo esas declaraciones era un muy influyente senador por Florida quien hoy es el poderoso secretario de Estado del presidente Donald Trump.

No sabemos si desde esa posición clave del gobierno estadounidense Rubio ha cambiado su postura, lo que sí tenemos claro es que en el año siete de la 4T se siguen enviando enormes cargamentos de petróleo a la dictadura cubana.

Y eso se documenta, con los datos cada vez más escasos de Petróleos Mexicanos, que, para su mala fortuna en esta etapa de mayor opacidad, debe reportar a la comisión de valores de Estados Unidos (SEC) por ser un deudor en los mercados financieros de ese país.

Cuando se solicita la información a Pemex la respuesta es que su filial Gasolinas Bienestar no está sujeta a las Leyes de Transparencia. Pero esa es la tendencia del régimen en todos los rubros, aun cuando implique el manejo de recursos públicos.

Si esto brinca a las páginas de los diarios estadounidenses es porque Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad retoma la historia de los datos financieros de Pemex y la divulga.

Por ejemplo, esta semana The Miami Herald, un diario que seguro llega al escritorio de Rubio, se leía: “México podría estar reemplazando a Venezuela como el salvador económico clave, mandando 3 billones en petróleo entre mayo y agosto, algo de ese petróleo fue enviado en un barco cubano que está bajo las sanciones de Estados Unidos”.

Con detalle se relatan los embarques mexicanos desde Veracruz a través del Golfo de México y hasta Cuba, con todo y el uso del buque tanque cubano Sandino, sancionado por el Departamento del Tesoro desde el 2019.

Este régimen sabe muy bien que su discurso acomodaticio de la soberanía y la libre determinación de los pueblos no encaja en esta violación de una resolución histórica de su principal socio comercial y financiero.

Este gobierno juega en la raya de las sanciones severas que pueden alcanzar a la petrolera más endeudada del mundo y provocarles más estragos a sus complicadas finanzas.

No hay que olvidar que hace dos años el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos le canceló un crédito a Pemex por 800 millones de dólares por esos envíos a Cuba.

México debe ponderar los alcances de las represalias del gobierno de Donald Trump por ayudar a la dictadura cubana.

Porque el hecho de que hoy entre las prioridades internacionales de Donald Trump no esté ajustar cuentas con el impresentable régimen cubano, por concentrase ahora en Venezuela, no significa que la agenda de su secretario de Estado, Marco Rubio, no pueda cobrar relevancia en algún momento.

