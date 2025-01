Estoy en desacuerdo contigo, no en tu contra

Las decisiones de política de competencia suelen ser polémicas y bastante debatidas. La evidencia jurídica que se obtiene cuando se investiga un caso de competencia suele tener diferentes aristas que permite interpretaciones diversas.

Imagine que tiene usted a la vista los datos financieros de una empresa que es acusada de hacer una práctica monopólica. Los ingresos van creciendo, podría ser porque monopoliza el mercado, pero también puede ser porque está haciendo tan bien las cosas que crece por méritos propios.

La evidencia de costos muy bajos puede ser un indicio de que una empresa es súper competitiva, pero dependiendo las circunstancias también puede ser evidencia de que está realizando la práctica monopólica conocida como “depredación de precios”.

Incluso la evidencia de precios siempre iguales puede ser indicio de un acuerdo anticompetitivo para fijar el precio, pero también puede ser resultado de un seguimiento procompetitivo de precios entre competidores. Si yo veo que mi competidor pone un precio más bajo y puedo igualarlo, quizá lo haga.

No solo eso, lo que la evidencia puede o no demostrar es también discutible. ¿Un documento que describe un acuerdo entre competidores puede demostrar plenamente un acuerdo entre competidores si no tiene firmas? ¿Cómo cambia su respuesta si además tiene el dicho de un testigo? ¿Cómo cambia su respuesta si tiene el dicho de varios testigos? ¿Y si tiene un acuerdo firmado y además correos electrónicos?

No hay respuestas únicas a estas preguntas y de hecho su análisis debe ser caso por caso. Por eso es importante la colegiación de las autoridades de competencia. La colegiación reduce los posibles errores en las decisiones que tomaría una sola persona. Además, estas decisiones pueden afectar a todo un sector de la economía, por lo que equivocarse en una de ellas, puede dañar a bastantes negocios y en última instancia al consumidor.

La mayoría de las autoridades de competencia en el mundo son encabezadas por órganos colegiados, integrados por abogados y economistas que han dedicado una buena parte de su carrera al estudio específico de cuál es la forma correcta de analizar evidencia y de cómo ligarla con la realidad económica. Los precedentes judiciales tanto nacionales como internacionales, ayudan bastante, por lo que también hay que conocerlos. La cantidad de casos y de teoría que deben conocerse no es poca, por lo que difícilmente un improvisado puede hacer un buen trabajo.

En los órganos colegiados el debate es muy útil. Hay que respetar las ideas ajenas, escucharlas y reflexionar sobre ellas. No por pensar diferente, otras personas están en contra de uno. Incluso hay que tener mucha disposición para convencerse de ideas diferentes. Sobre todo, sirve estar realmente convencido de que lo que se vota es lo correcto y es lo que ayudará a que la economía sea más dinámica.

Todavía no conocemos con certeza cuál será la integración de la autoridad de competencia que reemplazará a la Cofece. Esperemos que sea un órgano colegiado conformado por expertos en la materia, para que se sigan protegiendo las decisiones de política de competencia.