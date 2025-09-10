¿Darán prioridad a las realidades electorales?

Aunque con las reformas del año pasado se consolidó la todopoderosa Presidencia revivida por la IV-T, el Gobierno de la República y su partido recelan de los resultados de las elecciones legislativas porque en 14 de17 estados con elecciones para de gobernador a celebrarse en 2027. gobiernan morenistas.

Temen que las fuerzas e intereses locales que se movilizan en los comicios de gobernador, descontentas por algunos mandatarios morenistas caciquiles fuercen al Gobierno, diciéndolo en bonito, a “alterar resultados electorales”.

En tales circunstancias, se sostiene la hipótesis de trabajo de quien esto escribe, a partir de la premisa de que la todopoderosa República Imperial, como el hegemónico PRI argumentaría, “serán caciques, pero son MIS caciques”.

La cruel incertidumbre por el T-MEC

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tiene la difícil tarea de crear condiciones para que México sobrelleve la larga espera a que someterá la Casa Blanca al Gobierno de México durante los catorce meses siguientes.

El Presidente Trump, como cualquier mandatario, hará lo que sea para retener su mayoría en el Congreso, así Ebrard verá como evita cualquier error de cálculo que irrite a la Casa Blanca.

Lo ideal es conseguir que el 4 de noviembre de 2026, la Casa Blanca anuncie que avanza el T-MEC y ponga fin a la cruel incertidumbre, pero nadie debe hacerse ilusiones, continuarán las críticas a México.

Insensibilidad, antesala de la indiferencia

“No me quiero morir, mamá” suplicaba Armando Hernández Gallardo a su madre Alma Karina después de recibir tres tiros por fuego de fuero cruzado en persecución policiaca en Nuevo Laredo. Era agosto de 2024. Y empezó el calvario.

Pese a negarle la atención en dos hospitales, en uno enviaron en ambulancia a un hospital privado, a donde llegó dos horas después con choque séptico. Le hicieron

tres operaciones, se acumularon las cuentas, dijo la espléndida crónica de seguimiento de la Jornada.

90 horas después, Armando Hernández Gallardo, dijo a su madre Alma Karina: “ya duérmeme, mamá, estoy cansado”. Murió poco después. Y no hay más crónicas de seguimiento, pese a lo más de 27 mil homicidios en 2024. Tragedias convertidas en estadística. Cuidado, la insensibilidad es la antesala de la indiferencia.

NOTAS EN REMOLINO

Tardíos reclamos opositores porque Ken Salazar, quien fuera embajador de Estados durante casi todo el sexenio lopezobradorista no dijo nada por la Reforma Judicial. Quizá en Washington creyeron que la concentración de poder en la Presidencia ahorraría trabajo, pues cualquier reclamo lo harían solo en una ventanilla. Parafrasearon aquello de “We don´t care” ... ¿Cuál es el límite para bajar los salarios de los trabajadores de confianza del Gobierno?... Mal que, como quieren “los puros” de Morena, México creyera en “la tercera vía” que ofrecen las naciones del BRICS ...