Cumbre bancaria 2026, los retos

Inicia la cumbre bancaria con una agenda repleta de retos.

El encuentro entre banqueros y autoridades se registra en el contexto de una economía prácticamente estancada y, la urgencia del gobierno por detonar mayores tasas de crecimiento, que pasa, obligadamente, por una mayor penetración crediticia.

Banca y reguladores llegan con un sobre diagnóstico que marca bajos niveles de penetración del financiamiento, en particular a las MiPymes.

Además de la paradójica baja adopción y uso limitado de sistemas públicos de pagos instantáneos y la persistencia del uso de efectivo.

Y por supuesto, los temas de ciberseguridad, fraudes y riesgos operativos, entre otros.

La 89 Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM), se realiza en paralelo al inicio de la revisión del T-MEC, que genera al mismo tiempo, expectativas muy positivas y otra menos optimistas.

El encuentro se observa en un contexto de profunda incertidumbre mundial, por el conflicto en Medio Oriente que ha provocado serios impactos en los mercados de valores, divisas y productos básicos (commodities).

Banqueros y autoridades llegan a esta nueva cita con una asignatura pendiente desde hace muchos años, el aumento del crédito a las MiPymes.

En la anterior edición, se marcaron los objetivos y se definieron cifras a alcanzar.

Es un tema que preocupa a la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien no ha reparado en contrastar los elevados márgenes de rentabilidad de la banca y el bajo nivel de penetración del crédito bancario comercial.

En términos generales el gobierno busca mejorar el acceso formal al crédito, bajar costos financieros, aumentar liquidez y detonar inversión, productividad y empleo con bienestar.

Intenta alinear financiamiento público con capital privado y política industrial del Plan México hacia México 2030.

Fortalecer al segmento MiPyMEs como motor económico y facilitar su integración a cadenas globales.

La meta gubernamental es que el 30% de las PyMEs del país tengan acceso a financiamiento formal.

Se proponen créditos de hasta 20 millones de pesos en sectores prioritarios del Plan México.

Con garantías de hasta 80% para créditos de primera vez y 70% en general, más reducción de costos en factoraje para mejorar liquidez.

Programas específicos de inclusión: para mujeres empresarias (hasta 3 millones de pesos), mujeres exportadoras, micronegocios formales (hasta 500,000 pesos con al menos un año de operación) y apoyo a Polos de Desarrollo.

El relanzamiento del Fondo de Fondos y creación de la Impulsora de Innovación México para proyectos de alto valor (tecnología, IA, cadenas de valor).

Esto se logrará mediante el crecimiento anual del 6.5% en el saldo de cartera de Nafin–Bancomext, encabezados por Roberto Lazzeri.

Han dicho que no es un “presupuesto” fijo de gasto, sino financiamiento detonado, movilizado por hasta 120,000 millones de pesos, exclusivamente para MiPyMEs.

Aunque la estrategia está en fase de implementación, ya se habría colocado alrededor del 20% del programa anual al inicio de 2026.

Se pondrán sobre la mesa todos los temas. Sin embargo, lo más probable, es que destaque el financiamiento a las MiPymes, por su marcada importancia para detonar el crecimiento económico.

Lograr la proyección del 3% del PIB como lo ha planteado el secretario de Hacienda, Edgar Amador, indefectiblemente, tiene que cruzar por una mayor derrama crediticia al segmento de unidades productivas mayoritarias del país. Al tiempo.

AMELAF, relevo

La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) nombró, por primera vez, a una mujer como presidenta: Astrea Ocampo, para el 2026-2028. Ratificó a Juan de Villafranca como presidente ejecutivo.

La nueva presidenta de la organización fijó 5 objetivos a lograr en su agenda estratégica: 1.- Acelerar la producción nacional de medicamentos; 2.- Impulsar la entrada de biosimilares y genéricos; 3.- Convertir a la industria farmacéutica mexicana en una potencia exportadora; 4.- Fortalecer la capacidad nacional de investigación clínica; y 5.- mantener el diálogo con las autoridades sanitarias.

A la asamblea general de socios de Amelaf asistió el subsecretario de salud, Eduardo Clark.

Ahí anunció que la compra consolidada de medicamentos 2027-2028 será la más grande de la historia por un valor de 400,000 millones de pesos

Home Depot México, inversión cuantiosa

Una inversión por 4,790 millones de pesos para este año 2026, anuncia The Home Depot México.

Es el monto más alto que ha realizado en la última década y 25% superior al de 2025.

Se suma a los casi 20 mil millones de pesos invertidos desde el 2020. El CEO José A. Rodríguez, refrenda la confianza en el potencial de México.

Jet fuel, aumento extraordinario

Sólo en lo que va del mes de marzo, el precio del combustible que usan los aviones (jet fuel) ha aumentado un 111%. Y se ha incrementado en 142% en lo que va del año, destaca el analista especializado Luis Gonzali.

marcomaresg@gmail.com