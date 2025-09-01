La Cultura de la Paz, Distender la Polarización II

“La resolución a golpes, de lo que podría haberse dialogado”.

Claudia Sheinbaum P.

Sin que estas líneas tengan como propósito analizar el discurso de la mandataria, pronunciado en Palacio Nacional con motivo de su Primer Informe, resulta imposible ignorar que, lejos de mostrar voluntad para distender la polarización política, su alocución estuvo marcada por reiteradas descalificaciones hacia sus opositores. Ejemplo de ello es la frase: “Quedó en el pasado la oscura noche neoliberal”, acompañada de una descripción tendenciosa del modelo de desarrollo que el oficialismo ha desmantelado. Asimismo, presentó la corrupción como una herencia exclusiva del periodo neoliberal, como si esta hubiese desaparecido bajo el régimen actual. En su narrativa, justificó la destrucción del marco constitucional y legal como una forma de reparar los daños provocados por dicho periodo, según su propia interpretación. Defendió en su discurso –desde luego-, la reforma judicial

Como se recordará, la semana pasada, durante lo que debía ser la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presidente saliente de la Cámara de Senadores protagonizó otro de sus frecuentes actos de provocación: insultó y negó el uso de la palabra a senadores de oposición, lo que derivó en lamentables reacciones violentas ampliamente difundidas.

Muy distinta sería la operación del Poder Legislativo y el curso de las reformas constitucionales y legales que han debilitado el Estado de derecho, si las autoridades electorales —subordinadas al oficialismo— hubieran actuado conforme al marco constitucional y de manera imparcial. En lugar de respetar al 40% del electorado que no votó por el régimen, se impuso una subrepresentación de los partidos opositores, desconociendo y anulando el pluralismo político de forma arbitraria y autoritaria.

La escalada de polarización es evidente y corre el riesgo de salirse de control. En relación con el altercado en la Cámara de Senadores, la presidenta no dudó en afirmar: “Son el PRIAN, no se nos olvide”, reafirmando, una vez más, que no gobierna para todos los mexicanos, sino únicamente para sus seguidores.

Aprovechando ese lamentable episodio de incivilidad, la mandataria anunció una nueva iniciativa que amenaza la libertad de expresión: una propuesta legislativa para que los medios de comunicación “rindan cuentas”, supuestamente en defensa de los derechos de las audiencias. Esta iniciativa se perfila como un nuevo componente del andamiaje normativo orientado a la censura y al sometimiento de los medios —y probablemente también de las redes sociales—, constituyendo otro ladrillo en la construcción de un régimen autoritario. Desde Palacio Nacional se impulsa cada vez más una deriva que asemeja a México con regímenes como los de Corea del Norte, Venezuela, Nicaragua y Cuba, en abierta contradicción con lo que la mandataria afirma: “… lo que promovemos son las libertades en nuestro país, la democracia, la participación de la gente, libre.”

Lo que muchos deseamos es que prevalezca el diálogo por encima de la confrontación; que la mandataria contribuya a desactivar la polarización en lugar de fomentarla, lo que implicaría suavizar los conflictos y generar una atmósfera de respeto hacia las minorías y las voces disidentes.

Mientras avanza la llamada transformación —que diluye y erosiona los derechos individuales— se pretende imponer el pensamiento único del oficialismo, subordinando al individuo frente al aparato gubernamental y difundiendo únicamente su versión de la verdad.

Para propiciar una convivencia armónica y respetuosa, es indispensable que el oficialismo abandone la humillación, la parcialidad, la majadería y el desprecio hacia quienes piensan distinto o ejercen la crítica. La construcción de una cultura de la paz y concordia sólo será posible mediante un contagio positivo que generalice la práctica del diálogo en todos los ámbitos de interacción social.

