Cuesta trabajo entender a Claudia Sheinbaum

Cuesta trabajo creer que la presidenta, esté tan mal asesorada. El amago que hizo desde Sinaloa y confirmado el día de hoy de que demandará por difamación al abogado de los chapitos: Jeffrey Lichtman es por lo menos una mala idea.

La semana pasada expuse porque el dicho de una persona en EEUU es suficiente. Prueba: porque si aquél miente, la pena es más grave que el delito del que se le acusa.

Así que habría que evaluar con mucho cuidado lo dicho por Lichtman. El abogado no dice que ella sea vocera o parte del cartel de los Zambada. Dice en cambio que ella actúa como publirelacionista de dicho cartel, cosa muy diferente. No sólo porque es una mucho más vaga, sino porque no existe acusación explicita en lo dicho por el abogado de los chapitos. El abogado sabe bien que no puede mentir. Pero puede darle un pequeño roce y poner en alerta a la 4t que pueda tener vínculos o cercanía con grupos delictivos.

Demandarlo por difamación es ponerse en la línea de ataque. Porque la carga de la prueba recae en ella, no en el que la ha difamado. Ella tendrá que demostrar fehacientemente que no es publirelacionista de los Zambada y que no posee ningún vinculo con ningún cartel. Es decir que nunca los ha visto, nunca ha hablado con ellos y que no los conoce. Si en algún lugar existiera una foto o video o grabación, con algún miembro de algún cartel con ella o de algún miembro de la delincuencia organizada en su entorno su demanda sería la razón por la que quedaría completamente expuesta. Además, no sé porque no lo entienden, si ella mintiera en alguno de sus dichos, la justicia de aquel país no dudaría en acusarla de perjurio y por lo tanto de iniciarle un proceso penal que puede acabar en la cárcel.

Encima de ello, todo esto lo hace en Sinaloa donde, para las autoridades de EEUU, está claro que el gobernador Rocha Moya está involucrado con el crimen organizado. Lo hace además, el mismo día que Ovidio Guzmán se declara culpable y se apresta a declarar, como testigo protegido. Ya se lo han dicho en otros medios, pero hace falta que la presidente recupere la cabeza fría y asesore como cualquier mandatario de un país como el nuestro debe hacerlo. Nada más, pero nada menos, también.