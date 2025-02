¿Creen que hay pronta alternativa seria al T-MEC?

Importantes sectores del Gobierno de la República y su partido han escuchado las versiones de que la rijosa ofensiva de Donald Trump de alguna manera hará, si no imposible, si muy difícil tener éxito en las negociaciones para revisar el T-MEC.

Pusieron a circular la ideologizada versión de que el poderío hegemónico de Estados Unidos está en decadencia y que, para hacer frente a Washington, México, desde ya, debe buscar alternativas al T-MEC.

¿Cuánto tiempo tomaría tener la alternativa que reemplace los 500 mil millones de dólares anuales que hoy producen las exportaciones a Estados Unidos? Mientras, ¿aguantarían el Gobierno, su partido y la economía la crisis que produciría no tener el cotidiano ingreso de dólares de los decadentes Estados Unidos? Conste, son preguntas.

Volver a sus orígenes reinventaría al PAN

Se ha difundido un estudio sobre las dificultades y problemas que tiene el Partido Acción Nacional, el cual, pese a ser la segunda fuerza política, parece ya no representar una amenaza para la Presidencia omnipotente revivida por el lopezobradorismo.

Según informaciones periodísticas, el PAN al ser vencido contundentemente en la elección presidencial, como toda la oposición partidista, se difumina, porque los actuales dirigentes olvidaron a su clientela original.

Hace casi 70 años que el PAN, asediado por el omnipresente Partido Hegemónico del siglo pasado, humilde, se reencontró con sus bases. Una generación después fue protagonista importante de la “primavera democrática” de hace 30 años. ¿Tendrán hoy esa humildad?

Por escasez, a medias seguridad carretera

En las carreteras de la República, por simplistas desregulaciones de otros gobiernos contra la corrupción, se alentó a la violación de los más elementales reglamentos del transporte carretero y se propició la inseguridad de transportistas y vehículos particulares.

El Gobierno de la República tiene un diagnóstico realista del problema, pero vive la terrible realidad de que resolverlo exige y dinero, dinero que hoy no tiene.

Se ha dicho en este espacio que el expresidente López Obrador entregó a la Presidenta Sheinbaum la Presidencia más poderosa en 70 años, pero sin dinero y con una deuda enorme. Por eso la solución propuesta para el problema en las carreteras es un parche. No hay dinero. Así de simple.

NOTAS EN REMOLINO

No son anecdóticos los celos de los dirigentes del PT por lo que califican como favoritismo al Partido Verde, podrían causar problemas, pues tanto Luisa María Alcalde, como Andrés Manuel López Beltrán, saben que todavía no es el momento para fracturas en el Movimiento. ¿Cuál de los dos atenderá al PT? ... El Consejo de la Judicatura es acusado de que a 1,300 trabajadores del Poder Judicial Federal les quitaron el seguro para el retiro. ¿No que no afectarían a los trabajadores? ... Una pregunta desde la abismal ignorancia. ¿Cómo funcionarán en la ruta ferroviaria a Querétaro, al mismo tiempo, trenes de pasajeros con velocidades de 120 kilómetros por hora y los lentos trenes de carga? ... Espléndida reflexión del poeta alemán Heinrich Heine: “La experiencia es buen escuela, pero la matrícula es muy cara