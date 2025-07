Corea: Donde la innovación se compra en la esquina

Hace unos meses tuve la oportunidad de visitar Seúl para conocer a mayor profundidad el mercado de retail coreano, llevándome una muy grata sorpresa en lo cultural, social y sobre todo en la parte empresarial. Tenemos que recordar que en 1950 Corea venía saliendo de una guerra donde se separó Corea del Sur de Corea del Norte. En esas épocas, Corea del Sur estaba considerado uno de los países más pobres del mundo a niveles casi de Somalia.

Con un gran esfuerzo de gobierno y sociedad, reforzando varios elementos como la educación e infraestructura, dando mucho énfasis en crear una cultura de superación individual y colectiva. En solo 75 años, han salido adelante volviéndose jugadores importantes a nivel mundial en varias industrias; ejemplo el sector automotriz con Kia y Hyundai, en tecnología digital con Samsung y en la industria de cosméticos y salud con varias marcas de alta calidad. El progreso viene reflejado a nivel mundial, impulsado por las redes sociales, volviéndose una tendencia altamente codiciada por productos coreanos; ejemplo es la popularidad de K-Pop en música y K-Food con la popularidad de sopas y ramen coreano.

Hoy quiero hacer un doble clic al desarrollo de los canales de retail desde grandes cadenas de moda hasta tiendas de conveniencia y supermercados en sus canales físicos y digitales. El canal de conveniencia es el canal con mayor desarrollo en los últimos 10 años. Corea hoy tiene más de 55,000 tiendas de conveniencia, lo que significa una tienda de conveniencia por cada 900 personas (México tiene aproximadamente una tienda por cada 2,500 habitantes). Conveniencia se ha vuelto un canal preferido para la generación Z (GenZ) y para los millennials.

Una de las grandes cadenas que domina esto es GS25 , una cadena que tiene cerca de 19,000 tiendas. Lo siguen las tiendas de CU, una cadena con aproximadamente 18,000 tiendas. En tercer lugar, está 7-Eleven Corea que tiene alrededor de 15000 tiendas. Entre estas tres cadenas dominan el 90 % del mercado de conveniencia y lo más sorprendente es que han prácticamente desaparecido a la tienda tradicional; lo que hoy llamamos “tienditas de la esquina” o en inglés “mom & pop shops”. Todas estas tiendas que hace muchos años dominaban el mercado se han ido convirtiendo a la formalidad y hoy son parte de tiendas de conveniencia formales. Esto lo han logrado entendiendo mejor a su consumidor dándole exactamente lo que necesita, con ofertas diferenciadas de alimentos y con cadenas logísticas que garantizan el producto en la tienda. Con precios justos y programas de lealtad han sido el atractivo para una sociedad que está altamente necesitada de algo rápido para satisfacer sus necesidades.

Los supermercados, a diferencia de las tiendas de conveniencia, tienen una contracción considerable, con muchas tiendas cerrando y marcas saliendo del mercado. Hay población de GenZ y Millennials que no se han parado en supermercado en varios meses o años porque ya no tiene la necesidad. La principal razón es el crecimiento acelerado del canal digital; liderado por empresas líderes como Groupang a la cual se le considera el Amazon de Corea. Esta empresa ha dominado el mercado satisfaciendo todas las necesidades con entregas en menos de 24 horas. Han desarrollado una cadena logística que le permite reaccionar con tiempos exactos y muy eficientes; te puede entregar exactamente a la hora que necesitas un producto en menos de 24 h en la puerta de tu departamento. Eso ha hecho que los millennials y la generación Z, sobre todo, ya no tenga que ir a las tiendas de supermercado a comprar sus víveres y sus necesidades desde casa.

El desarrollo que ha tenido Corea del Sur es realmente impresionante, pero también ha tenido su precio. Corea es una de las sociedades con menor tasa de natalidad (0.7). Esto significa que de cada tres parejas solo dos tienen un hijo. También con una de las tasas de suicidio más alta del mundo. La misma exigencia de superarse, de estudiar, de ser el mejor, pues trae un precio que, aunque ha generado un gran desarrollo en el país, pero también ha tenido o ha atraído a una sociedad altamente competitiva y sumamente frustrada cuando no puede tener éxito.

Sin duda, Corea es un caso de estudio para aprender como un país subdesarrollado puede volverse una potencia en varias industrias en tan pocos años, pero también es un aprendizaje de cómo se puede hacer con un crecimiento social sostenible que pueda acompañar a este crecimiento.

Si te gustó este resumen sobre el mercado de Corea o quieres sumarte a la conversación, escríbeme y dame tus comentarios. Esto fue Más Allá del Éxito. Nos leemos pronto!