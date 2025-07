Del conocimiento a la lealtad: la conversión de mercado en smartphones

En el dinámico y competitivo mercado de smartphones en México, no basta con lanzar modelos nuevos o reducir precios: el verdadero reto está en ganar la preferencia, el bolsillo y la confianza del usuario.

De poco sirve tener las mejores especificaciones técnicas si el consumidor desconoce la marca, peor aún, si te conoce pero desconfía.

Bajo este escenario, el reconocimiento de marca y la llamada "conversión de mercado" se han vuelto factores determinantes en la carrera por conquistar y retener usuarios.

Reconocimiento de marca: punto de partida. Cifras de The Competitive Intelligence Unit (The CIU) del primer trimestre de 2025 (1T-2025) revelan que las marcas con mayor participación de mercado también encabezan la lista de reconocimiento entre los usuarios.

Samsung lidera con un 98.7% de conocimiento de marca, seguido muy de cerca por Motorola (96.3%) y Apple (85.8%). No es coincidencia: estas marcas llevan años cultivando presencia en México y han logrado insertarse en el imaginario del consumidor.

No obstante, la irrupción de fabricantes chinos como OPPO, Xiaomi, Honor y Vivo, a partir de su enfoque en la gama media y apalancarse con campañas agresivas y alianzas comerciales ha dado frutos. Por ejemplo, OPPO ya alcanza un conocimiento de marca de 66.3%, superando a Xiaomi (62.9%) y se ubica muy por encima de Honor (37.7%) y Vivo (18.9%).

Pero aquí amerita recordar una máxima del marketing: el reconocimiento no garantiza elección o ventas. Si el consumidor no identifica un diferenciador claro o no genera confianza, el conocimiento de marca no alcanza a ser suficiente.

Conversión de mercado: de la mente al bolsillo. Para entender la efectividad real del branding, The CIU propone un indicador crucial: la “conversión de mercado”, que mide cuántos usuarios que conocen una marca efectivamente eligen comprar un equipo de esa marca.

Al respecto, Samsung lidera con una conversión de 26.3%, seguido de Motorola con 20.7%, y Apple con 19.9%.

Lo más revelador es que OPPO, con pocos años en el mercado, ya alcanza una conversión de 13.9%, superando a Xiaomi (9.9%) y Honor (9.8%). Estos resultados validan la importancia de estrategias de posicionamiento claras y efectivas.

Por otro lado, el caso de Alcatel que tiene un conocimiento de marca de 58.6%, pero una conversión paupérrima de 2.0%, es una muestra de la falta de construcción de valor y diferenciación.

Fidelización: gran reto. Alcanzar una alta conversión de mercado es solo el inicio. El verdadero desafío es mantener a los usuarios satisfechos y fomentar su lealtad.

Indicadores como el Net Promoter Score (NPS) y el Customer Satisfaction Score (CSAT) son clave. Un cliente satisfecho no solo repite compra: se convierte en embajador de marca.

En el caso de Samsung, por ejemplo, aunque mantiene un liderazgo en reconocimiento de marca, registra una caída significativa en su conversión de mercado, al pasar de 34% a 26% en solo un año. A pesar de contar con un sólido NPS de 79%, esta caída muestra que el liderazgo se puede desvanecer rápidamente sin una estrategia clara de fidelización.

La estrategia para escalar la preferencia. Con un mercado que mueve más de 30 millones de unidades, por un valor de alrededor de $135,000 millones de pesos al año, los fabricantes ya no pueden darse el lujo de actuar por inercia.

La fórmula del éxito implica entender todo el embudo comercial: conocimiento de marca, conversión y fidelización. Marcas emergentes como Vivo y Honor lo saben y han empezado a invertir en alianzas con embajadores deportivos de cara a eventos clave, como lo es el Mundial de Fútbol, buscando ampliar su base de usuarios.

El mensaje es claro: quien no mida ni tome decisiones sobre métricas como NPS y CSAT, corre el riesgo de perder reconocimiento y preferencia.