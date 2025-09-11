Confirman nota de Sanborns

Grupo Sanborns, el brazo comercial del conglomerado mexicano Grupo Carso, recibió la ratificación de su calificación crediticia local por parte de la agencia Fitch Ratings, debido a su perfil financiero conservador y a su flexibilidad financiera.

La calificadora estadounidense confirmó la nota crediticia de Sanborns en 'AAA(mex)', o el nivel más alto en la calificación de activos con grado de inversión. La perspectiva fue confirmada en un nivel 'estable'.

Fitch dio que la empresa genere un flujo de caja operativo FCO suficiente para cubrir sus necesidades de capital de trabajo, las inversiones de capital y el pago de dividendos.

Grupo Financiero Banorte, el mayor banco de capital mexicano, renovó por tres años su acuerdo estratégico con Google Cloud, la unidad de servicios en la nube del gigante tecnológico Alphabet, con la intención de continuar con la transformación digital del banco mediante el uso avanzado de inteligencia artificial (IA), analítica de datos y ciberseguridad en la nube.

El banco dijo que con este acuerdo consolida la hiperpersonalización de los productos y servicios financieros, así como su eficiencia operativa para ofrecer la mejor experiencia bancaria a sus clientes.

El Gobierno de Estados Unidos demandó el jueves a Uber Technologies, acusando a la empresa de viajes compartidos de discriminar a los pasajeros con discapacidad.

En una demanda presentada ante un tribunal federal de San Francisco, el Departamento de Justicia argumentó que los conductores de Uber se niegan de manera sistemática a atender a las personas con discapacidad, incluidos los pasajeros que viajan con animales de servicio o sillas de ruedas plegables.

El departamento también indicó que Uber y sus conductores imponen recargos no permitidos cobrando tarifas de limpieza por animales de servicio y de cancelación a los pasajeros a quienes se niega a dar el servicio.

American Tower anunció el jueves, en una presentación regulatoria, que planea ofrecer bonos senior al 4.900% con vencimiento en 2030 y al 5.350% con vencimiento en 2035.

Los nuevos bonos se combinarán con los bonos existentes de American Tower de la misma serie: 650 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2030 y 350 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2035 emitidos a principios de 2025, según informó la compañía.

Banco Sabadell México, la filial en el país del banco de origen español, recibió la ratificación de su nota crediticia en escala local por parte de S&P Global Ratings, debido a la expectativa de que mantendrá ingresos operativos en crecimiento, tasas de expansión moderadas, niveles sólidos de capitalización y una morosidad manejable, por debajo del promedio del sistema financiero nacional.

La calificadora elevó la nota local de Banco Sabadell de ‘mxAA’ a ‘mxAA+’ o del tercero al segundo escaño en su escala de activos con grado de inversión con perspectiva estable’.

