Se cimbró el sistema bancario, ¿qué sigue?

Bastó la pública acusación contra tres instituciones financieras, por lavado de dinero para el crimen organizado para que el Gobierno de Estados Unidos cimbrara hasta sus cimientos al sistema bancario y financiero de México.

Parece que algo aflojó en la estricta supervisión del sistema bancario que durante un cuarto de siglo ejercieron sucesivos gobiernos para prevenir hechos como los denunciados por el Secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Ahora es obvio el objetivo de Washington al declarar “organizaciones terroristas” a los cárteles, pues, aunque por ahora, sólo tres instituciones son vinculadas con los “carteles terroristas”, se les aplica el “Patriot Act” que no concede a los extranjeros la garantía del debido proceso. ¿Qué sigue?

Exportar, opción para industria farmacéutica

En nota de El Economista, se explica cómo la industria farmacéutica mexicana trabaja hace tiempo para que la FDA estadunidense amplíe la autorización para que laboratorios de México exporten medicamentos a Estados Unidos.

México, explica Juan de Villafranca a la reportera Judith Santiago que estudios recientes indican que podría proveerse al mercado estadunidense medicamentos oncológicos, contra la diabetes y la obesidad, entre otros.

Es probable que, como dicen, al avanzar los planes actuales México se convierta en potencia exportadora, generadora de empleos de calidad, tecnología e impuestos en México y no en el extranjero.

Obcecación traba plan de negocios de Pemex

Innegable que hay crisis en Pemex, de tal dimensión que la conclusión en Palacio ha sido que hace falta un auténtico plan de negocios que permita resolver los problemas estructurales e impedir que la empresa del Estado sea lastre que afecte las finanzas del Gobierno Federal.

Hay muchas ideas en dicho plan, dicen fuentes de Pemex, que significan ajustes y cambios de elemental sentido común en cualquier gran empresa y harían que Pemex volvería a ser provechosa fuente de ingresos para el erario federal.

El problema mayor, afirman, es que el simple plan de negocios para Pemex debe superar a quienes ignoran a Einstein y por prejuicios ideológicos neciamente se obcecan en tener resultados distintos haciendo lo mismo de siempre.

NOTAS EN REMOLINO

El affaire de las tres instituciones bancarias denunciadas por Estados Unidos es buena ocasión para que el titular de la SHCP Edgar Amador Zamora proponga nuevas cabezas para la CNBV y para la UIF … Pruebas o no pruebas, el Secretario de Estado norteamericano Marco Rubio ya anunció la cancelación de visas para directivos de los bancos denunciados y sus familiares … Ya envió la Presidenta Claudia Sheinbaum a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa que hace cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra Delincuencia Organizada y crea, por fin, los jueces sin rostro para juzgar a delincuentes del crimen organizado. Sólo una duda. Estos no tenemos que elegirlos, ¿verdad? … Juan Antonio Ferrer, exdirector del extinto Insabi, dilapidar miles de millones de pesos le ganó la embajada de México ante la Unesco… Reflexión de George Orwell para un fin de semana con pulsiones autoritarias en “la revolución de las conciencias: “La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír