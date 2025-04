China no es la opción, dice Palacio

Hace casi un año que en Morena algunos grupos —¿tribus?— seguros de “la decadencia de Estados Unidos, están en agresiva campaña para para presionar a la Presidenta Claudia Sheinbaum a empezar a jugar la opción de China.

Ayer la Presidenta Sheinbaum hizo saber que ha tomado la decisión de pugnar por mantener el bloque económico norteamericano para competir con otras regiones del mundo y ofreció al Presidente Trump colaboración en seguridad.

Es una decisión de sentido común que comparte la Casa Blanca, lo cual explica su disposición a discutir el T-MEC a partir del próximo otoño. Sólo falta que Palacio mantenga a raya a las tribus morenistas.

Válida pregunta: ¿quién manda en Morena?

Con 16 Estados que renovarán sus gobiernos en 2027, no debe extrañar que, siendo como es Morena, el Partido Hegemónico en la República, en sus filas ya se registran riñas entre aquellos que el clásico reciente llamaba “ambiciones vulgares”.

No se trata de descalificar lo que para cualquier político que tenga la legítima aspiración a ser gobernador de su Estado, pero el proceso de selección no debe descontrolarse, pues crearía inestabilidades regionales.

Ya que Morena ha replicado la Presidencia Imperial, debería aplicar la disciplina partidista que evitaba fracturas en el partido hegemónico del siglo pasado. Para hacerlo, claro, hay que dejar claro quién manda en Morena y probarlo con uno o dos manazos.

Salud: no debe repetirse el pasado

La realidad, vista con los ojos de la razón y del buen gobierno, muestra lo errado de las premisas, más bien prejuicios, que sustentaron la fallida política de salud del gobierno lopezobradorista.

Decía Einstein que, si algo se hace del mismo modo una y otra vez difícilmente pueden esperarse resultados distintos, tal premisa debiera forzar una revisión realista de la política de salud.

Es probable que, con el tiempo, si los cambios a la continuidad son realistas, quizá pueda reconstruirse lo destruido por los prejuicios obsesivos y cumplir las metas sexenales para el sistema de salud. Están a tiempo.

NOTAS EN REMOLINO

Los esfuerzos por controlar el huachicol en el noreste de la República no deben cometer los errores del lopezobradorismo en 2019. Sin calcular repercusiones, estrangularon la importación de gasolina, al extremo de provocar una peligrosa escasez de combustibles… Confiscaron policías estatales del Estado de México tractocamiones que habían sido robados en las carreteras estatales. Recuperaron cargas; pero, lamentablemente, no hubo detenidos… Los oficiosos que critican al Gobierno de Chihuahua por no incorporarse al IMSS-Bienestar, mejor debieran presionar a la Federación para apresurar la vacunación en la entidad … Aunque está en transición el sistema de justicia penal de la República, ya que el Gobierno controlará a los jueces, ¿no podrían escoger a los que se encarguen de hacer expedita las autorizaciones para cateos e intervenciones telefónicas? ... Malas noticias llegan de Veracruz. Se denuncian invasiones de predios en el norte de la entidad. Con la inseguridad existente, las invasiones siembran desconfianza y temor de anarquía … Tiempo de escuchar a Mark Twain: “cada vez que se encuentre usted del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar” …