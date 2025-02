Celada de Washington, la carta de Zambada

La carta de Ismael “mayo” Zambada, a días del inicio de las negociaciones formales entre México y Estados Unidos es una celada, como esas que los ajedrecistas califican como “seducciones ingeniosas, más peligrosas que la manzana envenenada que le dio a Blanca Nieves la reina-bruja del cuento”.

Sumémosle la sabatina declaración del Presidente Donald Trump de “no estoy contento con México y Canadá” y cuadra con las tácticas prolijamente descritas por el inquilino de la Casa Blanca en su libro de 1987, “The art of the deal”.

A una semana de que se cumpla el plazo fijado por Trump, quizá para los negociadores mexicanos sea plazo suficiente para lograr un mal acuerdo, si, un acuerdo pésimo, pero siempre mejor que el pleito más taquillero, sobre todo un pleito con ninguna posibilidad de ganar.

IMSS-Bienestar, ¿legado emponzoñado?

Decidido a borrar toda huella panista, especialmente calderonista, el expresidente Andrés Manuel López Obrador eliminó al Seguro Popular, quiso reemplazarlo con el INSABI, pero las improvisaciones e ineptitud de sus funcionarios forzó a desaparecerlo en abril de 2023

Y, a dos años del fin de su sexenio y con el 53 por ciento de la población en la informalidad y, por ende, sin seguridad social, aceptó la propuesta de Zoé Robledo, director del IMSS, de revivir, con el nombre de IMSS-Bienestar, el IMSS-Coplamar creado por Arsenio Farell medio siglo antes.

Pero el expresidente ordenó federalizar otra vez todo el sistema de salud y quitarle clínicas y hospitales a los Estados, pero se le pasó que al personal estatal había que hacerlo federal. Mero detalle, sí, pero esa imprevisión, en las actuales circunstancias hace parecer al IMSS-Bienestar como legado emponzoñado.

Xochimilco, ¿Quién rinde cuentas?

Obras mal hechas por la Alcaldía de Xochimilco, dice las notas periodísticas, y la desordenada urbanización han secado grandes porciones de la zona chinampera y han contaminado las aguas de los canales.

Xochimilco, sus canales y chinampas no sólo son una atracción turística de CDMX, constituyen la preservación de un medio ambiente vital para el Valle de México, razón por la cual tendría que merecer más atención de la Jefa de Gobierno Clara Brugada.

Cuando, en la prehistoria del siglo pasado, no se elegía a quienes gobernaban la Capital de la República, el Ejecutivo Federal – personalmente me consta-, los vigilaba estrechamente y, como sus nombramientos dependían de Palacio Nacional, sin ser elegidos, atendían mejor las quejas ciudadanas. Nunca, claro, el pasado no era mejor, sólo distinto.

NOTAS EN REMOLINO

Lapidario estudio del casi difuminado Coneval revela que la movilidad social está estancada, hecho que tendría que preocupar a la “revolución de las conciencias”, porque suyo es el Poder ... Denuncian que la Presidencia de la República y otras dependencias contratan outsourcing para ciertos servicios. No dramaticemos. El problema no son las empresas del outsourcing, sino que no se les fuerza a pagar y dar las prestaciones de ley a sus empleados... Razonable dilema en el Gobierno de la República, pues no se ha decidido si las funcionarias se sumarán a la Marcha del 8 de Marzo, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer, pues, por el trato que damos a las mujeres, la marcha también es de protesta... “Humildad es la vergüenza que sentimos cuando le cuenta a la gente lo maravillosos que somos”, gran definición de Laurence J. Peter ...