La Casa Blanca es un medio de comunicación (II)

Nueva York. Quienes conocen a Marco Rubio comentan que durante los primeros 100 días de su gestión al frente del Departamento de Estado lo vieron muy serio. Asumió cambios abruptos en su manera de pensar; sus convicciones son otras.

Una de ellas, el caso de Venezuela. Acérrimo enemigo de las tres dictaduras latinoamericanas, Rubio ha tenido que soportar la estrategia de estigmatización sobre los venezolanos que Trump ha hecho para vincularlos con la banda Tren de Aragua.

“Es marketing, no política”, me comenta un funcionario cercano a la articulación de estrategias de comunicación del presidente Donald Trump. “Ya habrá tiempo para que Rubio despliegue las acciones que desea llevar a cabo”.

La Casa Blanca es un medio de comunicación; el más influyente del mundo. Las viejas herramientas de los politólogos no logran interpretar de manera correcta los pasos del presidente Donald Trump.

“Queremos convertir a Donald Trump en una especie de Times Square global”, me comenta el funcionario. “El impacto de las enormes pantallas luminosas genera emociones permanentes en los peatones que recorren el barrio”.

Paradójicamente, el nombre Times Square nace por la antigua ubicación del periódico The New York Times, cuyas oficinas se asentaban en el edificio One Times Square. Para Trump los principales diarios de Washington y Nueva York son la verdadera oposición.

“El Congreso es un espacio que ha dejado de cumplir su función”, me comenta el funcionario. “Las deliberaciones que salen de ahí no cubren los afectos que requiere la sociedad en general; tampoco sus necesidades apremiantes”.

“Afectos y necesidades”. Emociones y realidades.

Su reflexión podría parecer cínica, pero se ajusta a un determinado perfil de la sociedad que ha dejado de creer en la política. Requiere de una mano amiga que le oriente el camino a seguir. Un populista que anime a su base electoral todos los días.

El principal objetivo del populista es generar expectativas positivas aunque lo haga desde un mundo alternativo.

La semana pasada, el hijo del presidente, Donald Trump Jr. escribió en redes: "Sácale el dedo medio a las noticias falsas y echa un vistazo a WH Wire!!!!".

Trump Jr se refiere a la página WhiteHouseWire.gov. Se trata de un concentrador de noticias positivas que medios afines de Trump publican. El periódico ideal que todo presidente desearía tener.

Cuando Trump menciona “primero América”, lo que quiere decir es “primero Trump”; no hay nada más importante que su imagen. Sus secretarios así lo piensan. Son reporteros de un medio: la Casa Blanca.