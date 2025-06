Bandera de México, en llamas

1. Sin diplomacia el costo político se dispara en los conflictos.

2. La presidenta mexicana tuvo que haber condenado los actos vandálicos realizados por mexicanos que desplegaron la bandera del país Los Ángeles. Es una pésima imagen para México ver a gente presumiendo la bandera con una mano e incendiando automóviles con la otra.

3. Claudia Sheinbaum presumió la supuesta bonhomía de los mexicanos que trabajan en EU. No, no todos los mexicanos que trabajan en el país vecino son honestos, disciplinados y buenas personas. Lo mismo se podría decir de gente con cualquier nacionalidad. No hay que generalizar porque se pierde credibilidad.

4. Ni la Secretaria de Seguridad Kristi Noem ni la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt conocen ni están obligadas a conocer los códigos linguísticos que reflejan los usos y costumbres de los movimientos clientelares edificados por la cultura política mexicana. Para ellas, las palabras “vamos a movilizarnos”, mencionadas por la presidenta mexicana durante una conferencia de prensa, pueden representar un llamado a la violencia. Los presidentes AMLO y Sheinbaum “movilizaron” a sus huestes para propinar un golpe a la Corte Suprema, por ejemplo. ¿O recuerdan a AMLO amenazando a congresistas estadounidenses pidiendo el voto a la comunidad mexicana en contra de ellos?

5.La embajada de México en Washington tuvo que comprar páginas de Los Ángeles Times, The Washington Post, The New York Times y diversos medios en California, incluyendo tiempo de televisión en Univision y Telemundo, para condenar los actos vandálicos, particularmente aquellos donde aparecieron banderas mexicanas.

6. La polarización producida por los senadores Noroña y Monreal, en contra de Estados Unidos, no ayuda al mantenimiento de la relación bilateral. El embajador Ronald Johnson hizo bien en cancelar una reunión con Fernández Noroña quien, pese a ser el presidente del Senado, carece de estatura de Estado.

7. AMLO promovió un sofisma que le generó a la política exterior un costo muy elevado; decía que la mejor política exterior es la doméstica. Muy cruel si tomamos en cuenta que el Estado mexicano lleva 25 años perdiendo el control del territorio a manos del crimen organizado. .

8. El doctor psiquiatra Juan Ramón de la Fuente carece de experiencia diplomática. En un comunicado de su oficina fechado el 7 de junio, De la Fuente “expresa su preocupación” por los operativos de ICE, pero no condena los actos vandálicos. ¿De qué trata la diplomacia?

9. AMLO mostró desdén al presidente de Guatemala Bernardo Arévalo por su cercanía con Estados Unidos. Ayer, cachetada con guante blanco, luego de la invasión policiaca mexicana a su territorio.