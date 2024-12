Hablando sobre feminismo en México, un hito clave, poco conocido, fue la Conferencia Feminista de 1916, que reunió a mujeres de distintas partes del país, principalmente de la clase media. Fue una conferencia adelantada a su época, donde las mujeres exigieron la igualdad de derechos, el derecho al voto, la educación y el derecho a trabajar fuera del hogar. A pesar de considerar que México sigue siendo un país con sentimientos y actitudes machistas, las causas feministas han avanzado en las últimas décadas. Aunque no lo suficiente. Entre muchos otros, dos hechos lo atestiguan: uno, estudios muestran la persistencia de la disparidad salarial de género para trabajos idénticos. El otro hecho es la elevada tasa de feminicidios.

En esa reflexión sobre la evolución del feminismo, me llamó la atención una serie televisiva (Apple TV) de ocho capítulos titulada Las Azules. El tema, pero no la trama, está inspirado en hechos reales. El contexto es 1971 cuando a Echeverría y su esposa se les ocurre crear el primer escuadrón de policías femeninas en un ardid más propagandístico que auténtico. La historia relata cómo cuatro mujeres, contra el conservadurismo de la época, deciden inscribirse, someterse al entrenamiento y creer que se les darán responsabilidades iguales que a los hombres. Pronto se desencantan. El uniforme asignado es una minifalda con botas y un quepí, no les dan armas y las asignan a realizar labores de información en parques públicos. Un asesino serial de mujeres aterroriza a la Ciudad de México, y ante la negativa de que a estas cuatro policías se le asigne a la investigación, deciden llevar a cabo la suya en forma secreta y resolver el caso, lo que ningún oficial masculino había podido hacer.

A pesar de que la serie tiende a lo telenovelesco, el guion está muy bien logrado y la actuación de las cuatro protagonistas es excelente: Barbara Mori, Natalia Téllez, Amorita Rasgado y Ximena Sariñana. Miguel Rodarte, como el rudo oficial que las supervisa y que termina siendo su protector, tiene una de las mejores actuaciones de su carrera. La trama no se centra solo en los asesinatos seriales, sino que en la serie se va exponiendo en forma muy bien llevada la problemática personal y familiar de cada una de las cuatro y desde luego las altas y bajas de la relación entre ellas.

La producción, a cargo principalmente de Fernando Rovzar, logra una estupenda ambientación de la época como no la habíamos visto desde Roma de Cuarón. Se cuidó con esmero cada detalle como objetos, muebles, automóviles, vestuario y demás. En suma, es una buena serie. Pero no perdamos de vista que más allá del entretenimiento, en el fondo es un testimonio que nos hace reflexionar sobre la lucha que las mujeres han tenido que librar en México por la igualdad de oportunidades laborales, por el trato social igualitario, por la igualdad salarial, los derechos reproductivos, la participación política y, en general, la no discriminación de todo tipo. Ese es el valor de Las Azules: crear conciencia sobre el respeto a las mujeres en todos los ámbitos y promover las condiciones de igualdad de género.

Hoy despedimos el año. Deseo para todo(a)s que 2025 sea un año esperanzador y venturoso.