Aviación global: crecimiento y transformación

El más reciente ejercicio de prospectiva de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) confirma una tendencia que, aunque esperada, adquiere nuevas implicaciones estratégicas: el transporte aéreo global seguirá creciendo de manera sostenida hasta 2050, pero lo hará bajo una lógica distinta a la que definió las últimas tres décadas.

La previsión de un crecimiento anual de la demanda (medida en RPK’s), de entre 2.9% y 3.3% implica, en términos absolutos, una expansión significativa: el tráfico más que se duplicaría, pero lo verdaderamente relevante no es la magnitud del crecimiento, sino lo estructural.

Durante el periodo previo a la pandemia, la aviación comercial operaba como un reflejo casi automático del dinamismo económico global. La estrecha correlación entre el crecimiento del PIB y el tráfico aéreo (proverbial a la hora de hablar de la industria), consolidó al sector como un termómetro. La disrupción provocada por el Covid-19 rompió ese vínculo histórico y, de acuerdo con IATA, esta brecha no se cerrará ni siquiera en el horizonte de 2050. Este es un punto crítico: el transporte aéreo deja de ser simplemente una función derivada del crecimiento económico y comienza a comportarse como un sistema con dinámica propia.

El hecho de que la demanda aérea proyectada supere la idea de que se mueve en función del PIB, revela un cambio profundo en los motores del sector. Ya no se trata únicamente de cuánto crece la economía mundial, sino en dónde y cómo crece. En este sentido, la geografía del crecimiento adquiere centralidad. Asia-Pacífico, África y Medio Oriente no solo concentrarán la mayor expansión del tráfico, sino que redefinirán las rutas, los hubs y la arquitectura del sistema aeronáutico global. Este desplazamiento hacia mercados emergentes responde a factores estructurales: la consolidación de clases medias, la urbanización acelerada y una mayor accesibilidad al transporte aéreo.

Desde una perspectiva estratégica esto implica una reconfiguración de capacidades: infraestructura aeroportuaria, disponibilidad de flota y gestión del espacio aéreo deberán alinearse con estos nuevos polos de demanda. No hacerlo generará cuellos de botella que limitarán el crecimiento potencial. Pero más allá de la infraestructura física, el reto será sistémico: integrar sostenibilidad, eficiencia operativa y resiliencia en un entorno de expansión prolongada.

Hay otra dimensión crítica: la transición energética. El crecimiento proyectado ocurre en paralelo a presiones regulatorias y sociales crecientes para descarbonizar la aviación. La viabilidad de duplicar la demanda sin comprometer los objetivos climáticos dependerá de la velocidad de adopción de combustibles sostenibles (SAF), mejoras tecnológicas y mecanismos de mercado. En otras palabras, el crecimiento ya no puede analizarse en términos puramente cuantitativos; su calidad será determinante.

El informe de IATA sugiere también una lectura más amplia sobre la resiliencia del sector. A pesar de haber sufrido la mayor crisis de su historia reciente, la aviación no solo se recupera, sino que proyecta una expansión robusta en el largo plazo. Pero esta resiliencia no es homogénea. Las economías avanzadas tendrán un crecimiento más moderado, condicionado por factores demográficos y de madurez de mercado, y el dinamismo se trasladará hacia regiones con menor penetración del transporte aéreo.

La aviación del futuro será más descentralizada geográficamente, más exigente en términos ambientales y menos dependiente de los ciclos económicos tradicionales. El reto será adaptarse a una nueva lógica de crecimiento.