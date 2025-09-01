Apretón a pensiones de oro: Claudia Sheinbaum

Viene un apretón del gobierno de Claudia Sheinbaum a las pensiones exorbitantes de las que gozan grupos minoritarios de trabajadores jubilados, privilegiados.

Se revisa incluso, la posibilidad de hacer cambios constitucionales, para eliminar tales privilegios, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta advertencia generó, en un principio, preocupación por la potencial aplicación de la ley de manera retroactiva.

Sin embargo, de inmediato, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, acotó la intención del gobierno.

Las modificaciones que se realicen al respecto, no se aplicarán de manera retroactiva.

Se trata de derechos adquiridos y protegidos por el marco legal.

Lo que se decida por la vía legislativa, se aplicará hacia adelante, dijo.

Adicionalmente, el gobierno revisará las pensiones en otras instituciones y dependencias, incluida la Comisión Federal de Electricidad y la banca de desarrollo, anticipó la funcionaria.

Incluso pedirán a los beneficiarios que actúen de buena fe y que renuncien a tan onerosas pensiones.

La verdad es que se ve cuesta arriba que quienes las reciben, decidan rechazarlas.

¿De qué se trata? ¿Cuál es el punto? El punto es que el gobierno puso la lupa sobre el pago de pensiones a grupos de trabajadores de confianza de Pemex y de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Se trata de pensiones de privilegio, con niveles extraordinarios y que concentran en unos cuantos, cantidades superlativas que se registran con elevadas sumas en el presupuesto del gobierno mexicano.

Son “pensiones de oro” que al final, todos los que pagamos impuestos, terminamos financiándolas.

De acuerdo con el diagnóstico gubernamental, tan sólo en Petróleos Mexicanos y la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el pago que realiza el gobierno anualmente asciende a 52 mil 918 millones de pesos, a un conjunto de 36 mil 389 personas.

De manera desglosada, los datos son así:

Pemex tiene un padrón de 22 mil 316 personas jubiladas pertenecientes al régimen de confianza, por los que paga un monto anualizado de 24 mil 844 millones de pesos.

Los pensionados de Pemex reciben en promedio hasta 39 veces más que el promedio nacional.

La Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en proceso de liquidación, tiene un padrón de jubilados de 14 mil 073 ex trabajadores a los que se les paga un monto anualizado de 28 mil 074 millones de pesos.

Los jubilados de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, reciben hasta 140 veces más que el promedio nacional.

Estas pensiones de privilegio, contrastan con el promedio mensual de pensiones en México, que es aproximadamente de 7 mil 92.16 pesos, de acuerdo con el INEGI. Y en instituciones como el ISSSTE y el IMSS, ronda los 6 mil 676 pesos a 8 mil 400 pesos.

Hay que decir que estas pensiones son en estricto sentido, legales.

Es decir el marco legal permite que los extrabajadores reciban pensiones por esos montos.

Son herencia del neoliberalismo, dicen los gobernantes de la autodenominada Cuarta Transformación.

Hay que decir que también es herencia del pasado gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quién revirtió los cambios que realizó el ex presidente Felipe Calderón y devolvió los privilegios de que gozaban los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad.

Fue un cambio en el régimen de pensiones de la CFE que disparó el pasivo laboral. Se trata de un cambio que benefició a un grupo mayoritario y cuyo costo es muy elevado.

Ojalá que la iniciativa presidencial también prevea revisar el esquema de pensiones de los trabajadores de la CFE, precisamente para aliviar la carga que tiene el gobierno.

Aseguran que se hará una revisión jurídica y constitucional.

Y en paralelo se va a mejorar el intercambio de información con las autoridades estatales para tener una mejor actualización del padrón de los pensionados.

Viene un apretón a las pensiones de oro. Claro, el apretón es hacia adelante. No se tocará, por lo menos es lo que prometen hasta ahora, lo que ya existe.

El apretón se explica en el contexto del ajuste fiscal que requiere realizar el gobierno mexicano.

Tienen que ahorrar la mayor cantidad de recursos que puedan. Veremos.

ATISBOS

En el contexto de la suspensión a las importaciones de calzado terminado, se registra la identificación de 13 empresas que venían realizando contrabando técnico por 24 mil millones de pesos.

Se trata de 8 empresas del sector textil que realizaron ésta práctica ilegal por un monto de 15 mil millones de pesos y 5 del sector calzado con un monto de 9 mil millones de pesos.

De acuerdo con el director general de Facilitación Comercial y Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Wilfrido Márquez Sánchez, se trata de compañías que utilizaban empresas fachada; eran bodegas o patios en parques industriales con los que simulaban para importar y no realizar las exportaciones correspondientes, bajo el programa Immex. Punto a favor del gobierno en la política para proteger a los industriales y combatir el contrabando y la evasión fiscal.