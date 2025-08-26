Apple convoca a evento

Apple realizará un evento el 9 de septiembre en el que podría presentar la nueva versión de su modelo de iPhone. También podría presentar una nueva versión de su Apple Watch, ya que tradicionalmente la compañía usa el evento para revelar sus novedades.

Algunos analistas esperan que el iPhone 17 esté equipado con procesadores y especificaciones actualizados, incluida una nueva versión delgada que intercambia la duración de la batería y las cámaras por un peso liviano.

El evento, anunciado con el lema “Awe dropping”, se transmitirá en el sitio web de Apple y en su canal de YouTube a las 11:00 horas tiempo del centro de México.

Las acciones de EchoStar, una operadora de flota de satélites de comunicaciones para su filial Dish Network, subieron 70% en Wall Street, en su mejor día desde que cotiza. Ello, luego de que AT&T dijo que acordó comprar ciertas licencias de espectro inalámbrico de la compañía de telecomunicaciones en 23,000 millones de dólares en efectivo.

La venta añadirá 50 megahercios de espectro de banda media y baja a la red de AT&T y las licencias cubrirán más de 400 mercados en Estados Unidos.

Se espera que el acuerdo se cierre a mediados de 2026.

Bitso Business, la unidad B2B de Bitso que proporciona la infraestructura para el sistema de pagos transfronterizos, anunció una alianza con el proveedor global de pagos con stablecoins BVNK, para ayudar a instituciones a expandirse a nuevos mercados, especialmente en América Latina y Europa.

Como parte de la alianza, Bitso Business aprovechará la plataforma de BVNK para permitir a las empresas de todo el mundo realizar transferencias internacionales impulsadas por stablecoins.

Creaturismo, que lleva Rodrigo Hurtado, estará presentando esta semana el programa de promoción turística Meet México Road Shows 2025, una gira que visitará ocho ciudades para impulsar destinos mexicanos con mayoristas, agencias y compradores de los dos mercados más importantes, Estados Unidos y Canadá.

La gira contempla Dallas, Houston, Los Ángeles, San Francisco, Montreal y Nueva York y reunir a más de 800 compradores de ambas naciones.

