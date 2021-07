Muchas veces he escrito en este espacio acerca de la importancia de la diversificación como herramienta para controlar nuestro riesgo. También escribo mucho sobre la teoría moderna de las inversiones, que básicamente consiste en construir un portafolio diversificado con distintas clases de activos, combinados de manera tal que logre maximizar el rendimiento potencial, sin exceder nuestra tolerancia al riesgo.

Sin embargo, este fin de semana vi un video del legendario inversionista Warren Buffett sobre la diversificación. Leer los reportes anuales de su compañía Berkshire Hathaway —que él escribe personalmente— es un deleite. Uno aprende mucho de él.

Ese video es de la asamblea anual de 1996 y él menciona lo siguiente: “la diversificación como práctica hace muy poco sentido para aquél que sabe lo que está haciendo”. Añade “la diversificación es protección contra la ignorancia, es decir, si quieres asegurarte de que nada malo te pase relativo al mercado, entonces sé dueño de todo. No hay nada malo con eso, de hecho es una enfoque perfectamente adecuado para aquél que no sabe cómo analizar o valuar negocios”. Más adelante dice que tener un portafolio de 30 o 50 acciones “es una confesión de que no entiendes los negocios de los que eres dueño”.

Buffett también señala que “tres maravillosos negocios son más de lo que necesitas en esta vida para que te vaya muy bien”. Aunque aclara que la persona promedio no va a lograr encontrarlos.

Explica: “Si tu miras sobre cómo las fortunas han sido construidas en este país, no se construyeron sobre un portafolio de 50 compañías. Las construyó alguien que identificó un negocio maravilloso. Coca-Cola es un gran ejemplo. Muchas fortunas fueron construidas sobre ella…”. Ahora: “no hay 20 de esas, si las hubiera puedes diversificar como loco entre ese grupo y lograr resultados que serían iguales a ser dueño del negocio más maravilloso, pero no las hay”.

Con respecto al riesgo, Buffett mencionó que a nivel de su propio portafolio él sólo es dueño de una acción (Berkshire Hathaway–su compañía) pero también dice “pero es un negocio que conozco y me siento muy cómodo con ello”. Luego se pregunta: “¿Tendría que tener 28 acciones sólo para estar “adecuadamente diversificado”? Sería un sin sentido”.

También menciona: “Un negocio realmente extraordinario está muy bien protegido en contra de las vicisitudes de la economía a lo largo del tiempo y de la competencia. Estamos hablando de negocios que son resistentes a la competencia efectiva y tres de ellos son mejores que 100 negocios promedio y además, incidentemente más seguros”. Sentencia: “Hay menos riesgo en ser dueño de tres negocios maravillosos fáciles de identificar que el que hay si uno es dueño de 50 negocios conocidos grandes… de hecho si tuviera que apostar los siguientes 30 años en la fortuna de mi familia que sería dependiente de los ingresos de un grupo de negocios, preferiría escoger tres de los negocios de los que somos dueños en Berkshire, sobre un grupo diversificado de 50 empresas”.

Ahora bien: coincido completamente con Warren Buffett. Él es un claro ejemplo de que se pueden lograr resultados extraordinarios con un portafolio relativamente concentrado de excelentes empresas. Pero la clave es saber escogerlas, valorarlas y tener la paciencia que se requiere en el largo plazo para gozar de su éxito. Una habilidad que muy pocas personas tienen.

De hecho, más de 90% de los manejadores de fondos de inversión no logran ganarle de manera consistente al mercado, es decir, en horizontes de cinco años o más. Estamos hablando de expertos que se dedican de tiempo completo a invertir el dinero propio y de sus clientes.

Además estos resultados son antes de comisiones. Si uno añade los costos de administración de dichos fondos (entre 1 y 2% anual), los resultados netos al inversionista en horizontes de largo plazo son desastrosos. ¿Qué es, entonces, lo adecuado para un inversionista individual? De esto hablaremos en la segunda parte.

