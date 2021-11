A principios de los años noventa Alvin y Heidi Toffler publicaron un libro titulado Las guerras del futuro donde describían de manera particular la conformación mundial del futuro a partir ya no de los fusiles sino de la información. Haciendo prospectiva, los Toffler plantearon un escenario de dominación a partir del control informativo que se pudiera tener en distintas arenas. Ello no sólo incidiría en lo político sino en lo económico y en lo social.

A finales del año 2018 Shoshana Zuboff publicó su extraordinario libro llamado El capitalismo de la vigilancia en donde nos alerta sobre los cambios estructurales que están aconteciendo a nivel mundial a partir de la obtención –consentida o no consentida- de los datos personales concernientes a la vida privada de buena parte de la humanidad. Zuboff nos alerta de la nueva arquitectura social la cual amenaza con transfigurar la naturaleza humana de manera particular la libertad de la misma, dando paso a una sociedad conducida, a una especie de colmena ordenada bajo las directrices de las predicciones o prescripciones de un capitalismo que lo observa todo, que lo ve todo, que lo sabe todo.

La nueva carrera humana respecto a la profundización en la llamada tecnología inmersiva sin lugar a dudas será una nueva revolución en diversas áreas del actuar personal. En los siguientes años la industria, la educación, la medicina o el marketing por poner sólo unos ejemplos nos ofrecerán plataformas que proporcionarán sensaciones reales en ambientes virtuales. Las reuniones por zoom, meet o teams donde nos colocábamos frente al monitor de la computadora quedarán en un pasado arcaico dando paso a salas de juntas sensoriales donde podamos interactuar con los otros tal y como lo hiciéramos en el mundo real.

Desde luego que toda esta tecnología viene acompañada de una demanda mayor de datos. La apuesta de Zuckerberg en su anuncio sobre el llamado Metaverso no sólo significa la creación de una plataforma simpática, al contrario, significa la creación de un nuevo entorno de interacción social con una economía propia, con un gobierno propio. Participar en el metaverso no sólo implica la conexión, pues al igual que sucede con las actuales plataformas tecnológicas, demandará un uso ilimitado de los datos donde todos estamos llamados a ser observados y vigilados por el Gran Otro como plantea Zuboff.

El advenimiento de plataformas que captan datos cada vez más íntimos se ha vuelto cotidiano. Hoy no nos extraña saber que alguien mida nuestras pulsaciones, nuestra micro sudoración o nuestra dilatación de pupila mientras experimentamos sensaciones cuando compramos o cuando jugamos en línea, es más, hemos pasado por alto si quiera la posibilidad de que estamos siendo observados, monitoreados, vigilados. Sólo hace falta que el lector observe en su entorno más cercano y contabilice la cantidad de dispositivos tecnológicos que están alimentándose de los datos que se propician en su hogar desde su reloj hasta una aspiradora inteligente que ha mapeado metro a metro su casa.

La migración acelerada hacia el capitalismo de vigilancia está marcando la pauta de la creciente y más agresiva generación de plataformas tecnológicas que buscan exprimir la mayor cantidad de datos de cada uno de nosotros, datos que provienen cada vez más de nuestras esferas más íntimas. No es gratuito que algunos de los llamados proyectos transhumanistas vengan de la mano de plantear una decodificación del comportamiento humano para predecir con exactitud su comportamiento negando por completo su libertad.

Si el lector le preocupó lo anterior le dejo como reflexión las siguientes 5 preguntas.

¿Está consciente el lector de la obtención de datos de todos los dispositivos que le rodean? ¿Sabe el lector a donde van a parar todos esos datos? ¿Está dispuesto el lector a que su vida íntima sea observada? ¿Está dispuesto el lector a ser dirigido en sus decisiones? ¿Sabe el lector como limitar el uso de sus datos?

A partir de sus respuestas a lo mejor el lector ya está preparado para vivir una vida fuera de los algoritmos.

*El autor es director de la Licenciatura en Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México. Preside la Asociación Cooperación Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información.