Un factor que generó incertidumbre a la industria automotriz fue el derrotero del acuerdo comercial México-EU-Canadá. Por fortuna salió adelante el T-MEC, más allá de los desafíos de las nuevas reglas de origen que pasaron de 62.5% al 75 por ciento.

Dicho rubro sigue una ruta crítica para cumplir las disposiciones. Toyota de Akio Toyoda no es excepción y con 53 factorías en el mundo está comprometida a cumplir.

Con 60 años en Norteamérica esta firma es un actor protagónico con 10 plantas en EU, tres en Canadá y dos en México a donde llegó en 2002.

Con 3,800 empleados, Toyota ya ha invertido aquí 1,400 mdd y va por una capacidad de producción de 298,000 vehículos, de los cuales 160,000 se ubican en BC y 100,000 en Guanajuato, más otras 38,000 que sumará tras recién informar de otra inversión de 170 mdd.

Aquí se produce la Tacoma de gran demanda en EU. La mano de obra mexicana ha respondido y somos el lugar 16 para la multinacional japonesa que llega a 148 países con 10 millones de vehículos.

Aquí es comandada por Luis Lozano y es de las compañías que en medio de la pandemia ha ganado mercado. Hasta septiembre las ventas de ese rubro han caído 38.5% y en su caso 27.54% con 55,017 unidades. Tiene una participación del 8.3 por ciento.

Lozano explica que en su estrategia no está ser el número uno. Más bien su preocupación se orienta a dar un buen servicio vía sus 96 distribuidores con un portafolio adecuado.

Hoy ofrece 18 diferentes autos.

El ejecutivo no anticipa expectativas para 2021, máxime la falta de certidumbre por el Covid-19. Eso sí, EU parece evolucionar mejor que aquí. Como quiera se planea seguir reforzando las ventas en línea y el área de usados.

Además conforme al compromiso que Toyota formuló de reducir en 90% la huella de carbono para 2050, enfatizará su línea de autos ecológicos. Ya tiene 5 híbridos y para el primer trimestre se sumará la camioneta Sienna al Prius, Camry, Corolla y Rav 4.

Para 2025, en todos sus modelos habrá una versión hibrida, sea la convencional, conectables a la luz, eléctricos o de hidrógeno. Llegarán en función de la condición en cada país. Aquí la falta de infraestructura será obstáculo.

Como quiera Toyota avanza a paso firme pese a la crisis.

Cossío violaría ley al actuar en Radiópolis

Si Grupo Coral de Carlos Cabal tenía intención de forzar a Prisa a vender su 50% vía un socio incómodo en Radiópolis, hasta ahora su estrategia no ha prosperado. Le comentaba que la española que en radio lleva Pedro García Guillén no tiene intención de abandonar México. Su negocio aquí es nodal en su despliegue en AL donde también está en Colombia y Argentina. En ese sentido la lucha podría tener aún varios ángulos. Le platicaba del fideicomiso en Banco Afirme en donde la tenencia de la mitad del grupo radiofónico se trasfirió a Cabal, más allá de Miguel Alemán y Alejandro del Valle. Además le adelantó que podría haber otro frente. Resulta que el mediador elegido por Coral, en este caso el ex ministro de la SCJN, José Ramón Cossío, aún estaría impedido para litigar. El periodo de dos años que se exige en el artículo 101 de la Constitución no se ha cumplido. Su gestión en la corte terminó en diciembre del 2018. La violación sería sensible.

Villarreal crédito en AHMSA reto y 350 mdd

En el mercado hay quien asegura que la compra de AHMSA de Alonso Ancira por Villacero de Julio César Villarreal se frustró. Sin embargo, fuentes vinculadas hacen ver que lo que sucedió es que el plazo inicialmente previsto para el 30 de septiembre se prorrogó 90 días. Dado el momento concretar el apoyo financiero ha tenido sus bemoles. Se cree sin embargo que la transacción estará lista en enero y con ello una inyección de capital de 350 mdd. Veremos.