Uno de los grandes mitos de las inversiones es que uno necesita gran cantidad de dinero para empezar. Hoy esto es completamente falso. En México se pueden invertir en instrumentos gubernamentales de mercado de dinero a partir de 100 pesos y se pueden abrir cuentas en casas de bolsa, con herramientas avanzadas y con acceso a instrumentos internacionales, con sólo 1,000 pesos. Pero además uno puede hacer ahorro voluntario en su afore (esto es invertir) con las monedas que uno tiene en el bolsillo.

Esto me da mucho gusto, porque hoy casi todas las opciones están al alcance de las personas. Hace algunos años el panorama era muy diferente y la clase media estaba condenada a invertir, prácticamente, en fondos de inversión con comisiones por administración bastante elevadas. Hoy no es el caso.

El monto no es tan importante como el tiempo y la constancia

Ya lo he hablado antes, y lo reitero. La mejor forma de construir un patrimonio es tomarlo con calma: invertir poco a poco, de forma constante, durante toda nuestra vida productiva, en un portafolio de inversión inteligente. Si hacemos eso, cuando ya no podamos trabajar tendremos la vida resuelta.

Pero además no tiene por qué ser complicado. Uno puede empezar, por ejemplo, solicitando en su empresa que descuenten por nómina el 10% del salario para ser transferido automáticamente a la subcuenta de ahorro voluntario de nuestra afore.

El dinero se invierte en un portafolio diversificado, de largo plazo, con un riesgo controlado, adecuado a ese horizonte de inversión (retiro). Hoy en día las comisiones son mucho más bajas que las de cualquier fondo de inversión (espero además que sigan bajando en el futuro). El dinero está muy vigilado.

Este es sólo un ejemplo de una inversión rentable de largo plazo, que una persona puede efectuar de manera automática, sin preocuparse de qué está pasando en los mercados y sin tener que aprender a invertir.

En este caso, lo único que tenemos realmente que hacer es elegir a nuestra afore con inteligencia. Lo más importante es el indicador de rendimiento neto, pero no sólo eso: consideremos los servicios que nos brinda esa institución. La Consar nos ofrece ciertas herramientas que nos ayudan a elegirla. Pero, además, si nuestra afore pierde competitividad, siempre podemos cambiarnos.

Encontrando dinero para invertir

Cuando una persona se da cuenta qué tan importante resulta invertir para formar un patrimonio –para tener algo en el futuro– casi seguramente podrá encontrar el dinero necesario para hacerlo. Aunque sea unos cuantos pesos al mes para empezar.

Por eso siempre hablo del plan de gastos como una herramienta que nos ayuda a priorizar: asignar parte del dinero que ganamos a aquello que es más importante para nosotros.

Invertir está en nosotros

Es un terrible error pensar que no tenemos suficiente dinero para invertir, simplemente porque nuestro ingreso es limitado y nuestro presupuesto muy apretado. Si no invertimos, cuando ya no podamos trabajar, nuestra situación será aún más apremiante. Recordemos: no se necesita demasiado dinero para empezar, sino constancia y disciplina. Poco a poco podremos aumentar la cantidad.

