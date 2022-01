A Shigeru Miyamoto.

Con estupefacción escuche la mañanera de hace unos días, en la que el presidente recomendaba regalarles a los niños (con motivo del día de reyes) solo ropa y zapatos y evitar especialmente el obsequio de videojuegos y otras maravillas tecnológicas de las que los niños (y los adultos también) disfrutamos ahora y desde el siglo pasado.

Como psicóloga y como mamá esta “sugerencia” del primer mandatario de nuestro país, me preocupó, molestó y perturbó profundamente. Es que de verdad no puedo comprender como pudo decir esto. Y ahí les van mis razones.

Desde luego que estamos viviendo una situación económica muy difícil, muchos mexicanos están desempleados, subempleados o forman parte de la economía informal (cerca de 60%) y desde luego que regalar una consola de cualquier marca es algo que está lejos de poder hacer la parte más lastimada económicamente de la población. Eso es cierto. Pero…de ahí a decir que a los reyes magos, al camello, al elefante o al caballo se les atraganta regalar videojuegos, hay una gran diferencia. ¡Pobres niños! ¿Nomás ropa y zapatos?

Comprendo también lo que es la brecha digital y como una buena parte de las personas mayores de 65 años jamás se han acercado a un videojuego y a veces (como sospecho que es el caso del jefe del Poder Ejecutivo) no saben utilizar una computadora o mandar un WhatsApp. Por tanto, me imagino que cualquier avance tecnológico esta más allá de sus alcances, eso lo puedo entender. Pero…de eso a estigmatizar desde la presidencia de la república una forma de entretenimiento, me parece desconocer la importancia del juego en los niños, fundamental para su desarrollo neuropsicológico y atacar a una industria pujante, en México y en el mundo, que da trabajo a cientos de miles de personas.

Más allá de todo esto, vayamos a lo esencial ¿Por qué es tan importante que los niños jueguen? ¿En verdad los videojuegos afectan psicológicamente a los menores?

Los videojuegos son y fueron una revolución no sólo tecnológica sino social, antropológica, psicológica y cultural, así como en el campo de la inteligencia artificial y la comunicación. Y es que cuando disfrutamos de los videojuegos, estamos realmente ejercitando con todo nuestro sistema nervioso central. Las destrezas motoras en esta actividad son muy importantes, es necesaria una coordinación visomotríz impecable; la percepción visual, la constancia de forma, los aspectos figura fondo, están activados, alertas, expectantes.

Nuestro cerebro necesita planificar y diseñar estrategias ingeniosas para vencer al enemigo. La percepción auditiva también entra en juego y las señales sonoras nos indican peligro, triunfo y éxito en la resolución de acertijos. El jugador debe de estar muy atento y concentrado si quiere experimentar la sensación de ser el ganador. Así se refuerza un temple competitivo y ganador.

Muchos de estos entretenimientos computacionales se emplean ya en clínicas y hospitales por sus beneficios psicobiológicos, especialmente en pacientes con demencia o Alzheimer en los que se ha visto que mejoran sus condiciones cognoscitivas. Además, también se emplean como terapias de rehabilitación motora y psicopedagógica en niños con problemas de aprendizaje o cognoscitivos. Se ha abandonado la idea (en el mundo, pero no en Palacio Nacional) de que estos juegos virtuales son sólo un entretenimiento tonto, y son vistos actualmente como lo que son: unas herramientas que potencian el desarrollo del cerebro humano.

Es de lamentar que mientras el planeta habla de inteligencia artificial y gadgets de realidad virtual nuestro país se sumerge en la edad media, donde los detentes de Super AMLO Bros forman parte de una deplorable realidad.