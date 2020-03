¿Por qué un hospital de Petróleos Mexicanos, que históricamente se ha caracterizado por ofrecer la mejor calidad de atención en salud a sus trabajadores, ahora se habrá atrevido a comprar medicamento aparentemente falsificado, sin verificar, de pésima calidad? ¿Cómo esos recipientes reciclados y rellenados de heparina malhecha pudieron haber pasado de largo todos los filtros, sin el debido cuidado en su manejo y pudieron aplicarse a los pacientes sin el rigor obligado?

El servicio de salud de Pemex llegó a ser comparado con el de los mejores hospitales de Houston.

Y esa idea no ha sido de gratis. El gasto de Pemex en la salud de sus afiliados ha sido históricamente el más elevado dentro del sector público mexicano con más de 13,600 pesos por afiliado; muy por encima del ISSSTE que le sigue con menos de 5,000 pesos por afiliado, y no digamos del IMSS cuyo gasto per cápita es cercano a 4,100 pesos promedio anual por afiliado.

Lo sucedido con la aplicación de terapias contaminadas que ha llevado a la muerte a varias personas, rompe por completo con esa imagen. La falla en el servicio médico de Pemex ha sido de tal tamaño que demerita todo lo positivo que seguramente sigue teniendo.

Es inevitable pensar en qué tanto cuenta dentro de todo esto la compra no culminada de insumos de parte de la Oficialía Mayor de Hacienda, que no le ha dado celeridad al asunto. Estamos en el tercer mes del 2020 y es hora de que no se sabe cómo adquirirán más de la mitad de los requerimientos anuales de terapias y demás insumos médicos; las claves desiertas de la compra consolidada de diciembre que empieza a surtirse en abril tampoco se han adquirido. Y ello enmedio de la inevitable carencia mundial de terapias por el impacto del Covid-19 en India y China…

¿Qué tanto el hecho de que no hay suficiente abasto está orillando a hospitales a aceptar ofertas de distribuidores aislados sin el debido rigor?

Todo debe salir a la luz. Es de esperarse una ola de denuncias penales por el medicamento contaminado aplicado a pacientes con daño renal en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco. Y no sólo vendrán de las familias afectadas por la muerte de sus seres queridos. Seguro también contra quien vendió dicho medicamento a Pemex. Y de la empresa Pisa Farmacéutica contra quien —aparentemente una empresa fantasma— falsificó sus productos haciéndolos pasar como de Pisa.

El comunicado que la empresa jalisciense emitió el viernes fue claro. Fue sorpresivo porque siendo la villana favorita del actual gobierno, no había respondido abiertamente como lo hizo el viernes. Y lo hizo en forma contundente respondiéndole al titular de Cofepris y señalando falsificación de producto, lo cual habla de flagrante delito. Pudimos ver muestras donde se ve claramente que la réplica es burda y evidente a primera vista.

Cofepris —que entre sus tantas y enormes responsabilidades le toca combatir y alertar sobre la falsificación de productos de consumo humano— debe investigar con toda profundidad el origen y toda la trazabilidad de la versión falsa; dónde se fabricó y cómo es que llegó a un hospital. La pregunta es: Si desde el lunes 2 de marzo Cofepris tuvo la muestra de la heparina que afectó a pacientes de Pemex ¿cuánto tardó en saber que era adulterada? Y ¿por qué no ha emitido una alerta a todos los hospitales públicos que pudieron haberla comprado? El riesgo es demasiado elevado considerando la carencia de insumos en un gran número de hospitales del sector público.

[email protected]

Twitter.com/MaribelRCoronel