Se frustra candidatura al BID

Esquivel ha manifestado su deseo de permanecer como subgobernador, pero la intención no ha sido respaldada por el presidente…

Los desencuentros de México como país con respecto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no han sido pocos. La idea seminal para la creación de ese organismo financiero continental había sido de un mexicano, Eduardo Villaseñor (cabeza del Banco de México de 1940 a 1946), desde la Conferencia Panamericana de Montevideo en el año 1933. Sin embargo, cuando finalmente el BID fue establecido en 1960, Villaseñor ni siquiera fue recordado y menos invitado a la inauguración.

Un desencuentro igualmente frustrante de México con el BID se registró recientemente al abortar la candidatura del economista mexicano, Gerardo Esquivel, a la presidencia del organismo. Las crónicas consignan que a principios de la contienda, el candidato brasileño, Ilan Goldfajn, tan solo contaba con 11.4% de la intención de voto. Pero al sumarse a esa candidatura Argentina y Estados Unidos, la intención de apoyo se elevó al 52.8% para cerrar finalmente en 80 por ciento. Tristemente, Gerardo Esquivel quedó en el tercer lugar de la elección con tan solo 8.21% de la votación.

La suspicacia me lleva a preguntar si acaso en las altas esferas del gobierno mexicano no pudo preverse el resultado electoral para el BID. ¿Nunca nadie se imaginó que el gobierno de Estados Unidos se inclinaría por el candidato de Brasil? Pero lo peor del caso, es que tampoco parece viable la continuación de Esquivel como subgobernador del Banco de México. En lo personal, a mi me habría gustado su redesignación. Se trata de un economista competente, de un funcionario con buena capacidad de comunicación además de un profesionista que ya había mostrado compenetración con las complicadas tareas de nuestro banco central.

En la nota periodística alusiva se dice que en los altos círculos no gustaron “las posturas de Esquivel acerca del manejo de las reservas internacionales del Banco de México y uso de los Derechos Especiales de Giro (DEG´s) del Fondo Monetario Internacional…” Y aunque Esquivel ha manifestado su deseo de permanecer como subgobernador, la intención no ha sido respaldada por el presidente de la República. A pesar de no haber impedimento legal. Al buen entendedor, pocas palabras, reza el refrán. Pero esta situación de impasse no significa que al final Esquivel se quede sin chamba. Sin embargo, claramente le tocará algo que tenga sabor a premio de consolación: “…otras posibilidades en el gobierno o en representaciones de México en el extranjero...”

bdonatello@eleconomista.com.mx