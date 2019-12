Con el cambio de estafeta en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, debe cuidarse que no se alargue mucho el letargo en los procesos de adquisiciones de insumos para el sector salud.

El riesgo es que en materia de compra de medicamentos, la curva de aprendizaje de la 4T se siga alargando.

Si bien Raquel Buenrostro, recién nombrada titular del SAT, entregará definitivamente el cargo como oficial mayor en enero, cómo negar que se pierde su camino recorrido del último año y el conocimiento adquirido de este complejo sector lo aplicará ahora más bien para fiscalizar pero no para las adquisiciones.

Está por verse cuánto tardará la inmersión de parte de la nueva oficial mayor, Talina Lagunas Aragón, hasta que agarre las riendas del área. Y es algo delicado, pues con la compra consolidada, culminada el 24 de diciembre, apenas se ha avanzado con una cuarta parte de las necesidades de medicamentos para el 2020. Esa licitación fue solamente de genéricos que representa unos 20,000 millones de pesos. Recordemos que suman un total de 80,000 millones de pesos lo que suman las compras de terapias de parte del sector público.

Falta por conocerse cómo se adquirirá la parte fuerte, que concentra 8 de cada 10 pesos del gasto público en terapias, y que básicamente son los medicamentos de patente. Y es más relevante aún si vemos el tipo de grupos terapéuticos faltantes: oncológicos, cardiovasculares, antibióticos, los de todo el síndrome metabólico (incluidos antihipertensivos y para diabetes), así como anticonceptivos y otros insumos de planificación familiar, aparte de hepatitis C y antirretrovirales. Se deduce que si todos estos no entraron en la licitación, la compra será entonces por adjudicación directa.

Pero como este Gobierno eliminó el mecanismo de la comisión negociadora, y no ha informado las nuevas reglas para estas adquisiciones de fármacos de proveedor único, siguen abiertas grandes incógnitas en torno a este proceso.

Muchas claves desiertas, indican poca eficiencia

De la recién culminada licitación, el aspecto que llama la atención es que otra vez volvieron a declararse desiertas una alta proporción de claves. Ya no fueron 63% desiertas como en la subasta del segundo semestre, esta vez fue el 35%, pero de todos modos habla de que los actuales compradores de SHCP no logran ser eficientes.

La realidad es que no hay que tomar a pie juntillas los resultados de la subasta, pues puede haber ajustes en los resultados. Eso antes no sucedía; el resultado de una licitación era contundente e inobjetable pues en el fallo todo estaba claro, y quien ganaba o perdía no podía hacer mucho.

Ahora, nos enteramos por INEFAM, que Compranet actualizó el fallo de la licitación del segundo semestre -la E82-2019-: cerca de 340 claves que habían aparecido como desiertas ya terminaron adjudicadas; y ello fue a partir de los reclamos de postores señalando errores y omisiones que la autoridad terminó aceptando. Nos cuentan que hay casos de empresas que sin haber ofertado terminaron adjudicadas. Pues todos esos errores ya se corrigieron.

Quizá por eso al Gobierno no le preocupen las claves desiertas de la nueva subasta, pues luego ya las irá adjudicando. Sin embargo, algo que no puede ser ignorado es que gran mayoría de las claves desiertas en la última licitación obedeció, no a la falta de ofertas, sino a que los postores ofertaron al precio convocado sin descuento; y para participar en estos procesos se debe ofrecer descuento. Queda el precedente y es obvio deducir que el precio de referencia está fuera de mercado, y también que no les está funcionando mucho que la subasta sea internacional.

[email protected]