El dos veces diputado federal, senador de la República, por segunda ocasión, actualmente con licencia; expresidente municipal de Acapulco, el ingeniero agrónomo Félix Salgado Macedonio, alias “El toro sin cerca”, es con la ayuda del dirigente de Morena, Mario Delgado, causante de un ruido político que está convirtiéndose en un explosivo más en las manos de los conspiradores –de chile, de dulce y de manteca– que agigantan todo lo malo que genera la 4T, lo real –que no es poco– y lo inventado –sin medida– que llega hasta la calumnia que circula por las redes sociales donde se asegura que López Obrador ingresó a la lista de Forbes como uno de los hombres más ricos de Latinoamérica, fake news que las despistadas y los despistados creen a pies juntillas. Inclusive asignan un link: https://youtu.be/-MXwz4kiMuA que al darle clic lleva al usuario a una página en inglés que nada tiene que ver con la revista que el locutor del anónimo audiovisual pronuncia “forbs”. (La perra es brava y le patean la puerta).

Vuelvo al “toro sin cerca”. Imagino que su apodo devino de la atrabiliaria manera de actuar del versátil nativo de las Querendas, municipio de Pungarabato, Guerrero, que también ha sido actor, cantante y periodista. Cuando fue alcalde de Acapulco, la población nativa del puerto y habitantes de la espléndida bahía le decían, parodiando sus apellidos, Félix Salado Más-hediondo.

Nuestro personaje de hoy, en 1988 fue llamado “el diputado Costales”, por vaciar, en el pódium de San Lázaro, un costal con boletas electorales quemadas. Lo recuerdo criticando en la Cámara de Diputados, el águila mocha que fue usada en la papelería oficial del gobierno –violando la ley de los símbolos patrios– durante el sexenio de Vicente Fox; llegó a decir que era una F –de Fox– estilizada; luego la vio mejor y aseguró que era la S de Sahagún. En el 2001 se opuso al cambio de horario de verano con la argumentación de que él era uno de aquellos a quienes “les gusta hacer el amor al levantarnos, lo que se acostumbra llamar el ‘mañanero’”.

Lo hasta aquí escrito es la parte folclórica o populachera del guerrerense que recorrió su estado en su motocicleta Harley Davidson con la que llegó al Senado y que, posteriormente, rifó para pagar el tratamiento de una niña con cáncer. Por todo esto ganó la encuesta que Morena hizo para designar candidato a gobernar Guerrero. Me comenta una persona amiga, congregante de Morena, a la que no le gusta la candidatura de Salgado Macedonio, que la encuesta fue real y que ganó por amplio margen.

También conozco a un acapulqueño, que mediante el WhatsApp me cuenta que durante la administración de Félix “hubo buenos servicios, no hizo obra relevante. En cuanto a seguridad fue cuando llegaron los del Cártel de los Beltrán Leyva y ocurrió la matanza de la Garita”.

Pero lo peor, es que quien ya fue ratificado como candidato de Morena a la gubernatura guerrerense tiene tres acusaciones por abuso sexual femenino. Así y todo su partido lo considera la mejor carta, dadas las otras opciones, Pablo Amílcar Sandoval, hermano de Irma Eréndira, secretaria de la Función Pública, quien en uso y abuso de su nepotismo quiso imponerlo sin lograrlo porque no es popular; y la alternativa femenina: Beatriz Mojica, no tiene el visto bueno de López Obrador por sus antecedentes anayistas en el 2018.

Si un partido de oposición lanzara la candidatura de alguien con los antecedentes de Salgado Macedonio, en Morena y en Palacio Nacional lo considerarían indignante.

Como dice el refrán: Lo que no has de querer, en tu casa los has de tener.

Meme

AMLO y Putin preparan el discurso para la campaña de vacunación con la vacuna Sputnik V. AMLO será quien lo escriba y Putin el que lo lea.