Romper mitos financieros

Es muy común encontrarse con información relacionada a inversiones y finanzas personales en “reels” o “stories” en plataformas como TikTok e Instagram. Si bien estos contenidos buscan crear conciencia e informar al público, hay que ser muy analíticos con la información que se recibe y entender que “no todo lo que brilla es oro”. Aunque los contenidos hagan mención a productos que otorgan un rendimiento muy atractivo, no significa que sea un rendimiento asegurado o que no conlleva un riesgo.



La intención de compartir los conocimientos en materia de finanzas es buena ya que busca ayudar u orientar a su audiencia, pero es importante analizar otros factores, por ejemplo, que no todas las personas tienen los mismos objetivos financieros, ni comparten el mismo perfil de riesgo al tomar una decisión sobre cómo invertir su dinero. Escuchar todos esos “consejos” no es exactamente lo mejor si no se cuenta con un conocimiento previo.



Como inversionista se debe analizar lo siguiente: ¿cuál es el objetivo de crear una inversión?, ¿por cuánto tiempo dejaré invertido mi dinero?, ¿entiendo los riesgos que conlleva invertir en determinado instrumento? Las respuestas a estos cuestionamientos son los pilares para construir un patrimonio sólido y una vez teniéndolo claro, lo idóneo es identificar qué tipo de perfil de inversionista se tiene. Cuando de inversiones se trata, hay que saber que las personas pueden ser conservadoras, moderadas o agresivas; esto ayuda a identificar qué clase de productos pueden ser lo más aptos y así evitar depositar el dinero en un producto que no vaya de acuerdo con el perfil que se tenga ni con los objetivos.



Lo siguiente sería informarse sobre el abanico de productos de inversión disponibles, entender de dónde se genera su valor y cómo estos instrumentos pueden ayudar a crecer el dinero. Asimismo, es importante conocer los riesgos que vienen con ellos, ya que no es lo mismo invertir en un pagaré que informa desde un inicio su futuro rendimiento y el plazo que el dinero estará invertido, que en invertir directo en los mercados accionarios que pueden tener subidas (plusvalías) o bajadas (minusvalías) muy fuertes durante el tiempo de la inversión y que pueda provocar pánico en el cliente si es que su perfil busca invertir en productos de bajo riesgo.



En la actualidad las instituciones financieras siguen trabajando para romper algunos sesgos como considerar que invertir es solo para personas especializadas o con mucho dinero. La industria financiera ha avanzado siendo vanguardista al poder ofrecer productos desde 50 pesos y poniendo sus productos de inversión al alcance de todo aquel que cuente con acceso a Internet. Además, cada día aparecen más oferentes de servicios que buscan brindar una oferta competitiva a todo perfil de inversionistas conforme a sus necesidades de inversión.



Un factor que siempre se debe considerar es verificar que la inversión que se realice esté regulada o monitoreada por las autoridades competentes locales para tener mayor certeza que el producto ha sido analizado de forma cautelosa y ha pasado por diferentes filtros para su autorización y comercialización.



Los eventos recientes que han marcado una pauta en la historia de la humanidad, la pandemia de COVID-19, el desabasto de materias primas, la guerra entre Ucrania-Rusia y los efectos de la inflación en la economía mundial, han orillado a la gente a buscar de forma apresurada una fuente de ingresos complementaria. Desafortunadamente, lo anterior también ha ocasionado que algunas caigan en inversiones ficticias, ya que sólo se tratan de esquemas piramidales ofrecidos como inversiones en criptomonedas o en mercado forex (mercado global y descentralizado en el que se negocian divisas), esto sin duda desincentiva a la gente a querer iniciar un ahorro o inversión para poder alcanzar sus objetivos financieros. Por ello, es de suma importancia no sólo quedarse con el contenido que se consume en redes sociales, también es necesario complementarlo con fuentes confiables.



Se vive en una era que está trayendo un sinfín de oportunidades para todos. Para aprovecharlas solo se debe ser más analítico en la toma de decisiones financieras, acercarse a un asesor especializado, plantear de forma objetiva las metas que cada uno tenga para el futuro de sus finanzas personales y comenzar a andar sobre el camino que lleve a la consecución de los objetivos. Como reza el dicho “Roma no se construyó en un día” y para alcanzar el éxito en las inversiones se requiere de preparación y constancia.



*Associate Client Servicing - BBVA Asset Management



miguelangel.paez@bbva.com