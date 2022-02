La manipulación se ha convertido en su forma de hacer gobierno, en su principal arma. Mentir, engañar, confundir, sembrar cuantas dudas sea posible para que muchos no sepan qué hacer y terminen haciendo lo que el gobierno quiere.

No pretenden dar respuestas ni ofrecer soluciones a los grandes problemas del país, el objetivo es manipular la realidad para hacerla parecer lo que ellos quieren y como ellos quieren.

El ruido que ha provocado la revocación de mandato es abrumador y el costo del capricho presidencial un insulto al país. Muchos nos hemos preguntado si serviría de algo salir a votar en contra de lo que quiere el presidente pues lo último que queremos es seguirle el juego y darle más armas para lograr su objetivo.

Muchas voces se suman al llamado de no participar por ningún motivo mientras otras sostienen que, si de todas maneras se hará la consulta, utilicemos su propio capricho para decirle abrumadoramente que se vaya. La realidad es que aunque muchos mexicanos expresemos que no queremos que siga este gobierno, no se irá antes de 2024. Y pensándolo bien, es mejor que termine su mandato como establece la Constitución para cobrarles todo en las urnas y que después paguen por el daño que le han hecho a México.

¿Qué hay detrás de todo este show? No olvidemos que este gobierno ha seguido muchas veces las pautas del Foro de Sao Paulo y el guión de Hugo Chávez quien tras una revocación en la que perdió, se dedicó a desprestigiar al árbitro electoral en Venezuela hasta destruirlo para poder usarlo a su modo. La consulta es un pretexto más para golpear al INE y preparar el camino rumbo a 2024 con todas las fichas cargadas de su lado.

Es ingenuo pensar que con todo el acarreo y la movilización que harán, se le pueda ganar en este proceso tan amañado. El peor escenario sería que ganara con una participación lo suficientemente alta para hacerla vinculante pues la interpretación del presidente sería la de un nuevo mandato.

Hay que evitar a toda costa que esto suceda y por eso no debemos salir a votar. Incluso aunque pierda, podemos anticipar que desconocerá los resultados y que, lejos de reconocer su derrota, descargará su furia contra el INE y será el pretexto que está buscando para desprestigiar y eventualmente controlar al Instituto Nacional Electoral tal como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela.

En este caso, no votar, no hacerle el juego, no caer en su trampa, es un derecho y una decisión inteligente. Basta de tanta ingenuidad frente a quien ha demostrado claramente sus intenciones.

El reto más grande sigue siendo construir la oposición que no hemos logrado articular. 2024 se ve cada vez más cerca y mientras ellos hacen todo para quedarse, nosotros no hemos logrado crear la alternativa para que se vayan. Es urgente frenar y revertir todo el daño provocado durante estos años. Es hora de ver más allá de la revocación de mandato y evitar a toda costa caer en esta y en todas sus trampas.

Twitter: @armando_regil