Los supersticiosos afirman que si alguien se va y deja un fuerte olor a azufre puede ser diabólica manifestación o, al menos, mala vibra. Así ocurre con la renuncia-denuncia de Jaime Cárdenas al "Instituto Robin Hood" de las subastas, antes SAE.

En misiva al Presidente denuncia irregularidades, malos manejos y violación de normas, detectadas en sus tres meses de gestión, denunciadas al órgano interno de control y a la FGR.

En Palacio lo consideraron sólo una mala vibra, pues se recordó en la 4T ser un servidor público es de tiempo completo, un Apostolado. Pues sí, pero al parecer don Jaime Cárdenas optó por evocar aquello de que la gente se cansa.

Lanzan otra bola de fuego a la Corte

Hace tiempo el director de la UIF Santiago Nieto procura que las impugnaciones a sus confiscaciones de bienes no llegaran al pleno de la Suprema Corte, para eludir un fallo de inconstitucionalidad.

Ha cambiado de opinión y solicita a la Suprema Corte atraiga los amparos contra las confiscaciones o congelación de bienes. Así los ministros tendrán una presión política doble desde Palacio.

La primera es que, un eventual rechazo de "la consulta" al juicio a expresidentes, les acusarán de no confiar en el pueblo. Si fallan la inconstitucionalidad de la congelación de bienes sin mandato judicial, de "proteger a corruptos". Como los coheteros.

O Muñoz Ledo juega, o ya lo perdimos

"Es liebre muy baleada", dicen quienes conocen la astucia política de Porfirio Muñoz Ledo y están seguros de que sus duras declaraciones contra Marcelo Ebrard y otros aspirantes a la dirección nacional de Morena es juego de valores entendidos.

Eso explicaría su actitud desafiante, como la que asumió en algunos momentos de su carrera ante el poder presidencial y que hable de su "objetivo de confrontar las decisiones del Presidente Andrés Manuel López Obrador".

De otra manera no se entiende que un político tan experimentado crea poder desafiar al Presidente, el más poderoso que ha tenido México en 30 años. Si no son valores entendidos y habla en serio, pues, qué lástima, ya lo perdimos.

NOTAS EN REMOLINO

Azoro y sorpresa por el discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la virtual reunión de la Asamblea General de la ONU. Es posible, sólo posible, que se haya optado por la más pasiva neutralidad luego del choque entre Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping, por aquello de amor y paz... Los mandos de la SHCP intentan enviar mensajes sensatos a los mercados. Sólo sacan descolones, como el sufrido ayer 22 de septiembre, por el subsecretario Gabriel Yorio. El Presidente dijo no, no y no, a contraer deuda... Quien si entendió que le dejaban sólo ante los bloqueos de vías ferroviarias fue el gobernador michoacano Silvano Aureoles y ayer 22 de septiembre, empezó a retirar a los profesores de los bloqueos... Dos recados recibió ayer 22 de septiembre, Ricardo Anaya, un grosero mensaje de Muñoz Ledo y un toquecito, leve, pero toque al fin, de la UIF. Le recordaron al panista que figura en las declaraciones de Emilio Lozoya...