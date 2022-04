Con el pretexto de vengarse de los empresarios que se “aprovecharon” del sistema eléctrico nacional y darle más poder a la CFE, mi paisano el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una barbaridad más: la reforma eléctrica, o mejor conocida como Ley Apagón. Esta reforma constitucional perjudicará seriamente a México, traerá más “apagones y recibos locos”, y obstaculizará el rumbo en materia de transición hacia energías limpias que tanto necesitan nuestras próximas generaciones. Hasta ahora, todos los partidos de oposición de la Cámara de Diputados se han manifestado en contra, por tanto, no tienen los votos que necesitan para su aprobación mañana; sin embargo, lo preocupante es darnos cuenta de que tenemos un gobierno que una vez más se empeña en sacar adelante caprichos que destruyen a México.

Me han estado preguntando en mis redes sociales si es necesaria esta reforma ya que la Suprema Corte de Justicia no alcanzó la mayoría calificada para declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica; y según lo que he podido recopilar de expertos, les puedo dar algunas conclusiones.

Primero, con enorme preocupación veo la incidencia del Ejecutivo en un poder autónomo, lo cual es un duro golpe para nuestra República. Segundo, el resultado de la votación significa que no se emitió jurisprudencia, por tanto, se espera que continúen los juicios de amparo de más de 200 empresas que impugnaron esta ley, con altas posibilidades de prosperar. Tercero, se abre una nueva oleada de demandas, pero esta vez en los tribunales internacionales por seguir violando de manera reiterada y sistemática lo establecido en Acuerdos internacionales, lo que nos pondrá en un ambiente de enorme incertidumbre en el mercado eléctrico nacional, y Cuarto, en este escenario, más que nunca el presidente necesita que se apruebe la reforma constitucional.

Estos riesgos fueron los que se plantearon en el ejercicio de parlamento abierto, pero desafortunadamente, el dictamen que se votará sólo tuvo cambios en redacción y orden, y no han sido incluidos los 12 puntos que propuso la coalición “Va por México”, a pesar, que el Coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, anunció que se incluirán algunos de éstos.

El mundo entero está ocupado en resolver la crisis climática que enfrentamos, y dando pasos decisivos hacia energías limpias. Pero México sigue en sentido contrario, y Morena se ha transformado en el verdadero traidor a la patria, negando el derecho que nos merecemos a tener un servicio eléctrico de calidad y a precios competitivos en nuestros hogares y negocios.

No más engaños, no más simulación, no más cruzadas nacionales a costa de nuestros impuestos para intentar engañar a la ciudadanía sobre los supuestos beneficios que jamás alcanzarán con esta propuesta de Rocío Nahle.

Sólo nos queda tener fe que respetarán el juramento constitucional que hicieron mis compañeros legisladores federales, apelo a su racionalidad y responsabilidad, que debe estar por encima del interés particular de congraciarse con el presidente. La ley es la ley, por eso reto públicamente a Rocío Nahle y a todos los funcionarios involucrados en esta insensatez a que bajen la tarifa de la luz y la gasolina como lo prometieron cuando andaban en campaña y decían que gobernar era “tarea fácil”, pero NO a costa de nuestra economía y futuro.

¡VA POR MÉXICO!

@PerezSoraya