Para algunos, es simplemente tener un ahorro suficiente para su retiro; para otros, es emprender su propio negocio.

El concepto de libertad financiera no significa lo mismo para todos. Para algunas personas implica tener dinero suficiente para hacer cualquier cosa: viajar, tener autos de lujo, etc. Pero para otros simplemente se trata de no tener que preocuparse más para tener lo esencial: techo y comida para su familia.

¿Qué significa libertad financiera para ti? En general, me he dado cuenta de que la respuesta está en lo que realmente valoras de tu vida: en lo que es más importante para ti.

Un lector de edad madura me dijo hace poco que, para él, lo más valioso es el tiempo. Porque es lo que más le falta hoy. Quisiera tener más tiempo para su familia o para hacer aportaciones a la comunidad. Le encantaría trabajar a su ritmo, no porque lo necesite, sino porque le apasiona lo que hace.

Para otras personas, el sueño de libertad financiera significa poder renunciar a esa chamba que odian y emprender su propio negocio, sin tener que preocuparse por el dinero de momento. Para algunas más, es simplemente tener un ahorro suficiente para su retiro, que les permita vivir tranquilamente el resto de sus vidas.

Ahora bien, algo que es verdaderamente de espanto es que muchos de ellos no están en el camino de construir esa libertad. Por el contrario, la gran mayoría tiene deudas en tarjetas de crédito o préstamos de nómina; otros deben el coche y varios más dedican casi la mitad de lo que ganan a pagar su hipoteca, por lo cual no tienen capacidad de ahorro.

En otras palabras, son esclavos del dinero, trabajan para pagar sus deudas: la mensualidad del coche, el pago mínimo de la tarjeta, etc. No les alcanza entonces para poder construir un camino que les permita realizar todas esas cosas que son más valiosas.

En Estados Unidos existe hoy un movimiento que se denomina Financial Independence, Retire Early (FIRE), que busca precisamente un retiro temprano. Es decir: alcanzar la libertad financiera en el sentido de ya no tener que depender de un trabajo remunerado para vivir el resto de sus días. Está basado en la frugalidad extrema: mantener un estilo de vida simple y gastar lo menos posible (únicamente en lo indispensable), para poder ahorrar un porcentaje elevado del ingreso. Muchos dedican al ahorro hasta 70% del ingreso familiar. Otros ahorran el sueldo íntegro de uno de los miembros de la pareja. Suelen invertir ese dinero en portafolios de largo plazo, indexados y de muy bajo costo (basados en ETF).

En general (aunque cada caso es diferente), una vez que alcanzan un patrimonio de aproximadamente 25 a 30 veces su ingreso anual, pueden renunciar a sus empleos y vivir del producto de sus inversiones. Para que esto funcione es indispensable que las personas mantengan el mismo nivel de gasto y su estilo de vida sencillo y frugal. De lo contrario corren el riesgo de que se les acabe el dinero antes de tiempo.

Esto, igualmente, no es para todas las personas. Me queda claro que no es para mí, porque yo prefiero un mayor equilibrio entre el presente y el futuro. No me gusta privarme de todo lo que disfruto para ahorrar lo más posible. Pero sí ahorro e intento construir mi libertad financiera a mayor plazo. Al no tener deudas, trabajo para mí y no para el banco.

La buena noticia es que todos podemos ir construyendo nuestra libertad financiera. El primer paso sin duda es definir qué es lo que eso significa para nosotros y por qué es importante. Luego será necesario, en su caso, hacer un plan para salir de deudas: una estrategia que nos permita pagarlas lo antes posible, de acuerdo con nuestra propia capacidad de pago. Una vez libres de deudas (salvo, quizá, la hipoteca), el dinero que antes pagábamos a los bancos, ahora lo podremos destinar al ahorro: precisamente a construir esa libertad. No olvidemos invertir ese dinero de manera inteligente ni tampoco proteger lo que estamos construyendo. Recordemos que en la vida las cosas pasan y todo se puede venir abajo en un abrir y cerrar de ojos, si no tomamos precauciones.

