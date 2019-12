La migración ilegal y su reducción seguirá siendo pieza fundamental de la relación bilateral con Estados Unidos.

El número de inmigrantes mexicanos ilegales en EU ha disminuído de tal manera que por primera vez han dejado de ser mayoría entre los ilegales en ese país.

El Pew Research Center (www.pewresearch.org) se especializa, entre otros, en investigaciones y estimaciones sobre la migración ilegal hacia Estados Unidos. Destacan unas publicaciones recientes donde se revelan algunas realidades de la migración ilegal a ese país por parte de mexicanos. A pesar de que sus últimas estimaciones en muchos casos son para el 2017, las tendencias que muestran estos hechos son reveladoras de la realidad de este fenómeno migratorio.

Según el centro, la cantidad de inmigrantes mexicanos ilegales en Estados Unidos disminuyó tanto en la última década que ya no son la mayoría de los que viven ilegalmente en el país. Los mexicanos constituyeron en el 2017, por primera vez, menos de la mitad de todos los inmigrantes estadounidenses no autorizados (47%), en comparación con 57% en el 2007. Ello significó que había 4.9 millones de inmigrantes mexicanos ilegales en el 2017, una disminución de 2 millones desde su pico de 6.9 millones en el 2007 y fue el más bajo que en cualquier otro año desde el 2001. Al mismo tiempo, entre el 2007 y el 2017 aumentó el número de ilegales procedentes de Asia (+130,000) y del Triángulo del Norte de Centroamérica (+400,000). La disminución de inmigrantes ilegales de México y el aumento de otras partes del mundo es una señal de un cambio en la forma en que los ilegales recién llegados ingresan al país. Una parte cada vez mayor no cruza la frontera ilegalmente. Probablemente llegan con visas legales y se quedan más allá de la fecha de salida autorizada. Estas extensiones han constituido una gran mayoría de las entradas ilegales desde el 2010.

Otro dato: el número de detenciones de mexicanos en la frontera de Estados Unidos también ha disminuido durante dos décadas: en el 2000 capturaron a 1 millón 615,081 mexicanos y 28,598 no mexicanos; en cambio en el 2019, las detenciones de no mexicanos fueron 685,050, superando a las de los mexicanos (166,458).

Un dato final interesante es que el migrante ilegal en Estados Unidos ha estado en ese país en promedio por 15.1 años en el 2017 comparado con 7.1 años en 1995. Aunque el centro no produce esta estadística para ilegales mexicanos, podemos suponer que les corresponde un número similar. Ello refleja que el mexicano ilegal encuentra la manera de “echar raíces” en ese país. Esto es congruente con investigaciones que ha realizado Jesús Cervantes (www.cemla.org), quien ha encontrado que una proporción significativa de ilegales mexicanos tienen acceso a créditos y son dueños de una vivienda.

La migración ilegal seguirá siendo pieza fundamental de la relación bilateral con Estados Unidos. Pero deben considerarse las tendencias aquí esbozadas. La evidencia refleja que México está contribuyendo más a capturar ilegales no mexicanos que nacionales.

