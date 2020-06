Obviamente desde Palacio Nacional el mensaje debe ser optimista, pero una visión realista desde el hondo bache económico en que está México obliga a prever que recuperar lo perdido por las crisis llevará mucho, muchísimo tiempo.

La crisis sanitaria, con un sistema de salud en plena transición, hizo rechinar las costuras de las finanzas públicas; la económica, pese a la negación, presiona las premisas oficiales.

La pérdida de 2 millones de empleos exhibe el empobrecimiento de las clases medias, cruciales para una economía dinámica. Sin adecuados ajustes a políticas públicas, la recuperación podría llevar más de un año, muchísimo más. Están contrarreloj.

Campaña 2021: dislates y disparates

Tal parece que las realidades de la política electoral han prevalecido sobre las urgencias planteadas por las crisis y, a la señal clarísima enviada desde Palacio Nacional, las fuerzas políticas, sociales y económicas ya están en campaña.

Toda la narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde hace semanas, prueba que decidió que no debía retrasarse más la puesta en marcha de la campaña para las elecciones legislativas del 2021.

Por eso escuchamos dislates, despropósitos y disparates de todos los actores políticos. Porque tan disparate y dislate es pedir la renuncia del presidente, como disparate y dislate es la iniciativa de revocación de mandato.

Gira presidencial, viva el derroche

Gran escándalo se armó en las redes sociales y, seguramente se repetirá en los medios, porque, durante su gira por el sureste de la República, la comitiva del Presidente de la República implica un gran gasto, un derroche, dicen.

Eso que dijeron serían distintos, alegaban muchos. Pues sí, dijo eso, pero las realidades dictan otra cosa. Creo que lo que cuesta la seguridad del presidente siempre será más barato que la alternativa.

Imaginen nada más la pesadilla de que algo le pasara al presidente, imaginen a los duros y moderados, pero ambiciosos políticos de Morena disputando el poder. La seguridad presidencial no es derroche, aunque lloren los dioses de la austeridad.

Notas en remolino

Me niego a pensar que sea una broma que en comisiones del Senado se habla de un periodo extraordinario para ajustar algunas leyes a las exigencias del T-MEC. Estas aprobaciones fast track ya le han salido caras a México, pero no aprendemos... Dice Sergio López Ayllón, del CIDE, que la directora del Conacyt hizo buena gestión y no recortarán los gastos de los centros de investigación. Veremos... Por lo pronto, felicitémonos, tenemos los científicos más longevos, pues afirman que los actuales respaldaron a Porfirio Díaz hace 130 años. ¿Qué comerán?... Uno, lego en jurisprudencia, creía que la Suprema Corte había avalado la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, pero resulta que oootra vez habrán de dar fallo al respecto. Hubo un reclamo de algún alcalde colimense... Mal asunto que el Gobierno de la República suprima el subsidio al combustible utilizado por los pescadores mexicanos. Ven al caballo respingar y le avientan el sombrero... No pueden dejar pasar esa nube de sospecha arrojada sobre el programa “Sembrando Vida”...