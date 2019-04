Yeidckol Polevnsky está en el ojo del huracán desde que tuvo expresiones denostativas hacia aquéllos que —a su juicio— desvían el rumbo de la 4T. El exterminio de las sabandijas y los chapulines infiltrados en Morena; sin embargo, resultaría una tarea incluso menos embarazosa que lidiar con el núcleo más leal y duro del lopezobradorismo.

Hace una semana, Rafael Barajas El Fisgón —monero de La Jornada y a la sazón director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena— denunció públicamente los enredos burocráticos que han impedido el pleno funcionamiento de la escuela de cuadros del partido escarlata.

“No declinaremos ni dejaremos de honrar el mandato que recibimos del V Congreso Extraordinario de Morena”, cerró Barajas en el exhorto a las instancias directivas del partido para entregar los recursos que permitan el funcionamiento pleno del INFP de Morena, cuyo comité organizador integra al académico John Ackerman, al escritor Paco Ignacio Taibo II y al escritor Pedro Miguel, colaborador de La Jornada, al igual que El Fisgón.

Alejados del pragmatismo de Polevnsky, los pensadores sociales comenzaron un recorrido por distintos estados del país para socializar el plan de trabajo, establecer contacto con grupos locales y activar cursos de formación en las entidades en las que habrá elecciones constitucionales el próximo 2 de junio. Esta gira es posible por los donativos de activistas, dirigentes y legisladores sin que las finanzas del partido hayan sido menguadas.

Apenas hace un mes, el Consejo Nacional de Morena, encabezado por Bertha Luján, autorizó el plan de trabajo y validó el reglamento interno del INFP, pero su principal proyecto, la red territorial de círculos de estudio, quedó congelado por la falta de recursos y la disputa de cargos.

Entre la perplejidad y la confusión, denunció Barajas, la transición al interior de Morena ha degenerado en una disputa por el control del partido y sus prerrogativas. “Tenemos la determinación de no interferir en esa confrontación de manera alguna y de no tomar partido en el conflicto por la dirigencia. Debo ser enfático, asimismo, en que no tenemos ningún interés en administrar presupuestos partidistas; tenemos, en cambio, el mandato de ejercerlos exclusivamente para propósitos de formación política, cívica y cultural de la militancia y de la ciudadanía que simpatiza con la Cuarta Transformación”.

El desaseo de los procesos internos ha sido el signo del interinato de la exsenadora y exlideresa de la Canacintra. Jaime Martínez Veloz como Alejandro Armenta acudieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial para acreditar que sus derechos políticos habían sido conculcados por dedazos descarados, disfrazados de democracia interna.

“La designación de candidatos es por encuestas a población abierta, porque la población es la que vota”, atajó Polevnsky ante las impugnaciones de los afectados. Los magistrados electorales la han forzado a justificar esos argumentos en Puebla y Baja California.

El pasado miércoles 10, la presidenta sustituta de Morena recibió un espaldarazo de los dirigentes estatales, tras de un llamado a cerrar filas ante los embates externos. “Es una mujer muy valiente. Ha defendido a capa y espada al partido y no ha permitido que el partido se convierta en una franquicia al servicio del mejor postor, como algunos quisieran”, sintetizó el líder morenista en Zacatecas, Fernando Arteaga.

Paradojas de la 4T: las escaramuzas de Armenta y Rojas Díaz Durán contra Polevnsky habrán servido únicamente para exhibir las tácticas “poco democráticas” en la selección de los candidatos, pero no catapultarán a ninguno de ellos a un mejor estadio; más bien, su salida de la organización partidista resulta inminente.

Los últimos capítulos de esa confrontación interna están por ocurrir. Y mientras, el coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Mario Delgado, alista el plan que lo llevaría a la cúpula partidista dentro de un año. Entonces arrancará el proceso para definir a los abanderados del partido gobernante para 14 gubernaturas y el Congreso de la Unión.

EFECTOS SECUNDARIOS

IMPARABLE. En lo comercial, México y Estados Unidos repiten el mismo patrón que en materia de seguridad fronteriza y brincan de la cooperación a la pendencia entre los ejecutivos, mientras los congresos observan, impertérritos. Y entre los dichos y los hechos... a Donald Trump sólo le ha faltado financiamiento para concretar su plan de erigir un muro a lo largo del Río Bravo. A finales de la semana pasada, el Departamento de Defensa otorgó dos contratos, por un valor combinado de 976 millones de dólares, obtenidos de una reconducción de fondos asignados originalmente a otros proyectos suscrita al amparo de la declaración de emergencia.

DEFINICIONES. A convocatoria de los diputados que integran la Comisión de Salud, académicos, dirigentes de asociaciones civiles y de la industria de alimentos y bebidas acudieron al Palacio Legislativo de San Lázaro para definir posturas, junto con funcionarios federales sobre la agenda que permita afrontar los retos que representan la obesidad, el sobrepeso y la diabetes. Al foro que presidió la legisladora Miroslava Sánchez Galván, de Morena, acudieron los subsecretarios Hugo López Gatell, de Salud, y Ernesto Acevedo Fernández, de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, quien afirmó que la incidencia de estos padecimientos representa un costo de 150,000 millones de pesos al gobierno, por lo que deben hacerse cambios sustantivos en su contención, de la mano de la industria. En medio, el debate sobre la pertinencia del IEPS a las bebidas saborizadas, vigente desde hace cinco años. Desde enero del 2014, a noviembre del 2018, de acuerdo con cifras de la SHCP, la hacienda pública recibió 110,323 millones de pesos. Sobre los efectos de la política de impuestos sobre alimentos y bebidas con alto contenido calórico sigue sin haber consenso.

