Hablamos en la colaboración anterior de la importancia de hacer un plan financiero personal como parte de tu proyecto de vida. Saber qué es verdaderamente importante para ti, qué quieres lograr y de dónde partes, es fundamental.

Un buen plan financiero debe incluir los siguientes aspectos:

1. Definir tus metas financieras. Esto significa: decidir qué quieres lograr en tu vida. ¿Qué es lo más importante para ti? Esto es fundamental, ya que en realidad el resto de tu plan financiero es simplemente decidir cómo vas a lograr eso que te has propuesto.

Por ejemplo, ¿quieres salir de deudas? Ese puede ser un gran primer objetivo y un requisito indispensable para lograr los demás. ¿A qué edad te quieres retirar? ¿Tienes algún hijo que requiera atención especial?

Ahora hay que cuantificar tus metas. ¿En qué plazo las quieres alcanzar? ¿Cuánto requieres ahorrar para cada una de ellas? ¿Te alcanza?

Desde luego, es indispensable mantener tus metas en un contexto realista, alcanzable, de acuerdo con tu nivel de vida.

2. Conocer tu situación financiera actual. Es conocer tu punto de partida, porque no es lo mismo empezar con ahorros, que hacerlo con una gran deuda encima. Hacerlo es sencillo. Simplemente listas en un lado todos tus activos (el saldo de tus cuentas de cheques e inversiones) y del otro todos tus pasivos (lo que debes). Vale la pena ordenar ambas columnas según el plazo o liquidez que requieran (primero poner inversiones o créditos de corto plazo, luego los de largo plazo). La diferencia entre lo que tienes y lo que debes es tu patrimonio.

3. Hacer un plan de gastos. Esto significa decirle a tu dinero qué es lo que quieres que haga por ti. ¿En qué te lo vas a gastar, cómo lo vas a hacer? Esto implica a su vez priorizar, porque quieres destinar primero la cantidad necesaria para alcanzar tus metas (porque según definiste, esto es lo más importante para ti).

Esto es el ahorro: pagarte primero a ti mismo, poner primero el dinero que será para cumplir tus sueños, tus objetivos de vida. El resto del dinero lo puedes gastar libremente, no importa tanto en realidad. Obviamente tienes que cubrir también tus gastos fijos y luego los variables, que en ciertos casos podrías intentar reducir.

No olvides contemplar aquellos gastos que no ocurren cada mes, como el pago del Predial o cosas como el regreso a clases, de tal manera que cuando se presenten, tengas el dinero suficiente para pagarlos y no te tengas que endeudar, distrayéndote de lo que es más importante. Recuerda que tú eres quien le da las órdenes a tu dinero. Si tú no tomas el control, éste se irá para cualquier lado.

Tampoco olvides que un plan de gastos es una herramienta de toma de decisiones. No está escrito en piedra. Si el recibo de la luz te llega por más dinero del que habías contemplado, haz ajustes en ese momento. Tendrás que reducir otro rubro para no gastar de más. No tengas miedo de ello.

4. Salir de deudas, en caso de que las tengas. Las deudas son compromisos de pago. Si las tienes, eso te resta dinero disponible para otras cosas que son más importantes. Son un impedimento, te restan flujo de efectivo y además tienen un alto costo (pagas intereses). Por eso es importante tratar de salir de ellas lo antes posible.

5. Decidir cómo vas a invertir el dinero que ahorras para tus metas. Algunas, como el retiro, serán de muy largo plazo. Otras tendrán un horizonte mayor. Recuerda siempre pensar en construir un portafolio diversificado (o varios) que estén de acuerdo a dicho horizonte de inversión, pero que también tomen en cuenta tu tolerancia al riesgo. Se trata de que nuestro dinero crezca, pero también de dormir tranquilos por las noches.

6. Proteger lo que tienes. En la vida siempre hay imprevistos y en ocasiones llueve sobre mojado. El coche requiere una reparación mayor y además hay una humedad en casa que debemos atender. De repente el niño se enferma y hay que llevarlo al médico y comprarle medicinas. Todas estas cosas pasan y por eso es tan importante tener un buen fondo para emergencias.

Pero en la vida también hay cosas más graves que pueden suceder, como un terremoto que destruya nuestro hogar, o incluso un fallecimiento que deje a tu familia sin un ingreso económico importante, o a tus hijos sin ambos padres. Hay que pensar en todo y prepararse, esto se hace a través de seguros y un testamento.

Desde luego, hay muchas otras consideraciones que se podrían hacer en un buen plan financiero, como una estrategia fiscal (impuestos por nuestras inversiones, por ejemplo). Pero esto puede insertarse en los demás rubros analizados que constituyen lo esencial que todo plan financiero debe contener.

Te invito a visitar mi página: http://www.planeatusfinanzas.com, el lugar para hablar y reflexionar sobre finanzas personales.

Twitter: @planea_finanzas

[email protected]