"Cuando el inicio de año te cuesta un riñón; recordar que tal la pasaste el mes pasado, consuela, pero no ayuda": Macraf

El inicio de un año trae consigo gran expectativa y esperanza de que las cosas pueden ser mejores e incluso nos brinda la oportunidad de hacer un recuento de lo sucedido en el año que termina, para de esta forma, poder planear lo que viene, sin embargo, es muy común que se cometa un error que se resume en una frase: borrón y cuenta nueva…

Esa simple frase que parece insignificante nos puede causar un gran dolor de cabeza a lo largo del año, por favor, no cometa ese error mi estimado lector, aprendamos a aprender de lo que se hizo mal y rectifiquemos si es necesario, aprendamos que no se debe arreglar lo que no está roto, si funciona, se debe continuar por ese camino, lo anterior lo menciono dado que, estamos en el inicio de un año que pinta para ser muy complicado en términos económicos y por supuesto, se reflejará en los bolsillos de las personas.

Para que quede un poco más claro, piense en una persona que sufre de una gripa muy fuerte, lo peor que podría hacer, es salir a la calle desnudo en el momento más frío del día por que, el resultado sería una pulmonía que posiblemente lo lleve al hospital, ahora llevemos el ejemplo al terreno económico, este año, será complicado por las siguientes razones: primero, por la tasa de crecimiento de la economía del año 2021, que no será del famoso 6.1% con el que fue realizado y aprobado tanto el Presupuesto de Egresos de la Federación como la Ley de Ingresos, por mucho llegaremos al 5.5%, lo cual implica, que no tendremos una economía del tamaño que se requiere para poder generar los recursos que se proyectaron gastar en este año y por lo tanto, se debe reajustar el gasto, pero, este gobierno dijo que no generaría más impuestos ni contrataría mas deuda (esto último una gran mentira), entonces lo único que queda es modificar lo que hoy ya se tiene y segundo, por el proceso inflacionario que estamos viviendo.

Sobre el reajuste que menciono, implica quitar de un lado para poner en otro o cobrar lo que no se había pensado en cobrar; me explico, si no hay dinero para los programas sociales, ni hay forma de generarlo vía impuestos o deuda, entonces se deben quitar recursos de otro rubro para ponerlo ahí, tal vez turismo, salud o educación, cualquiera que sea, le afecta directamente a los bolsillos de los ciudadanos por que al reducir la oferta de bienes y servicios públicos de esas áreas, estos se deben cubrir con lo producido por los privados, generando un mayor gasto para las familias. Cuando digo, cobrar lo que no se tenía pensado cobrar, me refiero por ejemplo al IEPS, impuesto que está presente en las gasolinas y otros productos, actualmente el gobierno bajó la tasa de este impuesto en las gasolinas, es decir, está cobrando menos de lo que podría y aún así los combustibles están mas caros (por deficiencias dentro de Pemex).

Respecto al proceso inflacionario que estamos atravesando, hay que mencionar que si bien tiene un origen internacional producto de la pandemia, también tiene un componente interno relacionado con, la contracción de la economía y la parálisis de las cadenas de producción internas, lo cual se refleja en el alza de precios de productos de consumo básico de las personas, de acuerdo con el Inegi, la inflación a la primera quincena de diciembre 2021 fue de 7.45% siendo los productos con más alza de precio: transporte aéreo, servicios turísticos en paquete, carne de res, loncherías, fondas, torterías y taquerías, limón, pollo, plátanos, chile poblano, vivienda propia y automóviles.

Todo lo anterior, es la severa gripa del paciente, salir desnudo en el momento más frío del día, es lo equivalente a realizar gastos innecesarios y no manejar adecuadamente los instrumentos financieros que se tengan (tarjetas o créditos), la famosa cuesta de enero, no es otra cosa que, la consecuencia de una mala decisión de gasto los meses previos, si no desea mi estimado lector que este año le provoque una pulmonía, es momento de poner en orden sus finanzas personales y tratar de ahorrar, si esto ya lo hace, no experimente y continúe por ese camino.

* El autor es académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, conferencista, consultor experto en temas económicos y de administración pública, director fundador del sitio El Comentario del Día y conductor titular del programa Voces Universitarias.

