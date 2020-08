Tal como lo hiciera Jerome Powell, banquero central de Estados Unidos, el titular de la SHCP Arturo Herrera auguró tiempos tormentosos para el próximo año próximo, "las crisis más fuertes desde 1932".

A unos días del Segundo Informe Presidencial, tal afirmación choca con el optimismo de los mensajes previos al evento del mañana, que reconocerá tiempo nublado, pero no tormentoso.

La cruda realidad pintada por Herrera, su advertencia de el inminente vendaval económico cuando "ya no habrá guardaditos", pone a prueba la visión de Palacio y su capacidad para aceptar el peligro inminente.

¿Quién definirá las ganancias razonables?

En uno de sus spots, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que su gobierno está a favor de los hombres de negocias y "de las ganancias razonables, pero no del lucro".

Esta afirmación presidencial confirma lo dicho en este espacio, porque implica que desde el despacho de Palacio Nacional se intenta redefinir el significado de las palabras, para adecuarlo a la narrativa oficial.

Si uno consulta el diccionario de la lengua española, única referencia fiable sobre el significado de lucro verá que dice: "ganancia o provecho que se saca de algo". O sea, que son lo mismo y el significado no es cosa de voluntad política.

Fuerzas centrífugas tensan a Morena

Los forcejeos, las riñas entre diputados de Morena y sus aliados del PT y del PES son iguales a los pleitos tribales que, por la falta de control, terminaron por destruir al PRD.

Alegan los partidarios de la 4T que son distintos y, parafrasean al fundador de Morena, cuando dicen que no son ambiciosos vulgares. Pues dirán misa, pero el espectáculo político no es distinto a los del pasado.

La presunta "libertad legislativa" soltó fuerzas centrifugas sólo contenidas por al regreso de un morenista a su bancada original. A dos años de ser gobierno no pueden dejar la fase de "movimiento" para ser partido.

NOTAS EN REMOLINO

El oficio político de los senadores de todos los partidos, con sus excepcionas poco honrosas, hará que, salvo algún exabrupto de Martí Batres y fieles -sore loosers-, elegirán a Eduardo Ramírez presidente de la mesa directiva... Afirman de la inminente designación de Pedro Mario Zenteno, del ISSSTE, para manejar la distribución de medicamentos. Más que probable, pues Zenteno hace tiempo aseguró que el sistema de salud estaba en ruinas, en línea con la narrativa del zar de la salud, Hugo López Gatell... ¿Dejará la titular de la STPS Luisa María Alcalde que el senador Napoleón Gómez Urrutia encone su pleito con las minas del Grupo México, a pesar de la recomendación presidencial de conciliación?... Por cierto, la secretaria general de Morena, Bertha Luján, ha calificado como absurda la propuesta de resolver con una encuesta la elección de la dirigencia nacional. Curioso reproche, porque quien propuso el método fue el Presidente. Caramba ya no hay respeto... Han calificado de inútil renovar la nomenclatura en algunas delegaciones. Perdón, quienes lo dijeron no saben que desde hace más de tres décadas no se renueva la nomenclatura. ¿Dónde han estado?...