Tal y como lo dijo después de los primeros resultados electorales de noviembre, el presidente López Obrador esperó hasta que hubo una resolución oficial del Consejo Electoral de Estados Unidos para felicitar al demócrata Joe Biden por su triunfo en los comicios presidenciales. (¿Hello? Hola. ¿Quién habla? Andrés Manuel López Obrador. Si es usted testigo de Jehová será mejor que cuelgue, este hogar es católico. Si quiere ofrecerme una tarjeta bancaria sépase que en los próximos cuatro años no voy a necesitar ninguna. No, habla el presidente de México. Ah sí, el amigo de Donald Trump. Bueno, no precisamente amigo de Donald, lo que pasa es que soy institucional. Bueno, ¿y cuál es su asunto? Felicitarlo por haber logrado la Presidencia de su país. Ay amigo, está usted retrasado varias semanas. Ahora estoy ocupado en otras cosas. Lo mejor será que me envíe usted una carta porque las felicitaciones personales ya no las tengo agendadas). Y así fue, quiero imaginar en mi deformada mente paródica, cómo a nuestro presidente no le quedó más remedio que mandarle una carta a Joe Biden.

La precitada carta fue enviada el pasado lunes. En términos generales, la epístola reitera la felicitación por el triunfo que le otorgó el pueblo y que refrendaron las autoridades electorales correspondientes. (Razón por la que no lo había felicitado antes, se adivina en el subtexto, conociendo a Trump que tal si se sale con la suya y se queda de presidente y la agarra contra mí por haberlo felicitado a usted).

Así mismo le recordó que se conocieron hace casi nueve años, “desde entonces –escribió nuestro presidente– le expresé, de manera personal y en una carta, el ideal de transformar a México y el propósito de desterrar la corrupción política, causa principal de la dolorosa desigualdad y de la violencia que padecemos”. (Tal vez Joe Biden ni se acuerda de AMLO y de su carta, pero eso no es por la poca importancia que un político gringo le conceda a uno mexicano, sino por la avanzada edad del estadounidense, 77 años, la antesala del Alzheimer).

Algo muy importante de la misiva es cuando nuestro Ejecutivo expresó: “Mi reconocimiento ante su postura a favor de los migrantes de México y del mundo, lo cual permitirá continuar con el plan de promover el desarrollo y el bienestar de las comunidades del sureste de México y de los países de Centroamérica. Considero que de esta manera nadie se verá obligado a abandonar su lugar de origen y podrá vivir, trabajar y ser feliz con su familia entre su gente y con su cultura, y así lograremos construir la solución definitiva a los flujos migratorios desde y a través de México hacia Estados Unidos. (Cuando el presidente mexicano escribió “lograremos construir la solución definitiva a los flujos migratorios” no se refirió a la construcción del muro en el cual el antecesor de Biden, quien a partir del 20 de enero próximo usará camisa de fuerza, gastó cientos de millones de dólares sin impedir que mexicanos y otros migrantes que por el hambre que padecen son muy flaquitos –algunos tienen medio estómago sin estrenar, y otros, el intestino grueso lo tienen delgado– pudieron colarse entre los pequeños huecos de la ignominiosa construcción.)

La carta la terminó reiterando la felicitación y manifestando el deseo de que muy pronto se presente la oportunidad de hablar de varios temas en persona. (Cosa a la cual Biden puede contestar que con gusto, siempre y cuando su homólogo mexicano use cubrebocas).

