Dada la profundidad de la recesión causada por el Covid-19, el estado actual de la economía y el mercado laboral de EU es espectacular. Y a pesar del aumento en la inflación, aun hay buenas razones para pensar que disminuirá.

BERKELEY – Muchos de los que ahora se preocupan por el aumento de la inflación en los Estados Unidos pueden no estar de acuerdo, pero la Reserva Federal debería dar un paseo de la victoria. Solo considere lo que la Reserva Federal (Fed) ha logrado en los últimos dos años.

A estas alturas del 2020, la pandemia del Covid-19 había reducido el empleo en un 14% cuando gran parte de la economía de Estados Unidos se vio obligada a cerrar. Y aunque el empleo se recuperó cuando la economía comenzó a reabrir, se mantuvo un 7% por debajo de su nivel previo a la pandemia.

Recuperar ese 7% restante siempre iba a ser difícil, porque requería una nueva división del trabajo. Durante la decepcionante, anémica e insatisfactoria recuperación de la recesión de hace una década, el tejido del mercado laboral se rehizo a un ritmo que aumentó el empleo solo alrededor de 1.3 puntos porcentuales por año.

Debido a que la demanda fue escasa y creció muy lentamente durante este período, fue difícil determinar qué modelos comerciales serían rentables y dónde se necesitaba realmente la mano de obra.

Esta vez, la reconstrucción del tejido del mercado laboral sucedió mucho más rápido. El empleo aumentó un 5% en el espacio de solo un año, porque la Fed y la administración del presidente estadounidense Joe Biden no quitaron el pie del acelerador demasiado pronto, como lo habían hecho sus predecesores a principios de la década de 2010.

Deberían considerar la economía actual como una gran victoria política, quizás la más grande que he visto en los Estados Unidos. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y sus colegas deben estar muy orgullosos.

Una mayor inflación, como efecto secundario y consecuencia de la sólida recuperación, era inevitable y, por lo tanto, no lamentable. Cuando te reincorpores rápidamente al tráfico de la autopista a toda velocidad, vas a dejar algo de goma en la carretera. La pregunta ahora es qué pasará después. El mercado de bonos parece pensar que esta ola de inflación pasará, volviendo la estabilidad de precios en el mediano plazo. El mercado actualmente anticipa que en 5-10 años, la inflación promediará 2.2% por año.

Siempre existe la posibilidad de que el mercado esté equivocado. Pero en este caso, confío en su juicio. Se puede confiar en el mercado de bonos no porque sea un buen pronosticador (no lo es), sino por lo que nos dice sobre las expectativas. Si la inflación actual de los Estados Unidos no se desvanece rápidamente, será porque la gente no esperaba que lo hiciera. Afortunadamente, como señala Joseph E. Gagnon, del Instituto Peterson de Economía Internacional, las personas cuyas expectativas importan aquí son en gran medida las mismas personas que apuestan en el mercado de bonos.

Tomando una visión histórica más amplia, hubo seis episodios de inflación en Estados Unidos por encima del 5% en el siglo XX. Uno se produjo durante la Primera Guerra Mundial, pero esta inflación se convirtió en una deflación sustancial y una recesión profunda y breve, debido a lo que más tarde Milton Friedman determinó que había sido un aumento excesivo de las tasas de interés (del 3.75% al 7%) por parte de la Fed.

Otro episodio fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se controló la inflación con controles de precios. Los dos siguientes fueron después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra de Corea, cuando la inflación resultó transitoria y pasó rápidamente sin un ajuste monetario sustancial. Y los dos últimos llegaron a definir la década de 1970, con el último episodio finalmente frustrado por una profunda recesión que siguió a los aumentos masivos de las tasas de interés del presidente de la Fed, Paul Volcker.

Ya sea que se den cuenta o no, todos los que argumentan sobre el curso probable de la inflación actual no lo hacen a partir de principios teóricos sino de analogías históricas arbitrarias. Algunos, como mi agudo ex maestro, Olivier Blanchard, ven la década de 1970 como la mejor analogía. Pero si bien eso puede resultar ser correcto, tienen un caso débil. El brote de inflación de 1974 se produjo después de un episodio inflacionario anterior que había cambiado las expectativas. Para 1973, la gente había llegado a esperar que la tasa de inflación, en ausencia de una recesión, se mantendría donde había estado el año anterior, si no un poco más alta. Por el contrario, hoy no veo ninguna evidencia que sugiera que las expectativas de inflación de Estados Unidos se han desanclado.

Además, el empleo en Estados Unidos todavía está unos 7.3 millones por debajo de su tendencia previa a la pandemia. En un artículo reciente, Lawrence H. Summers (otro exprofesor inteligente) y Alex Domash atribuyen un déficit de 2.7 millones a factores estructurales como el envejecimiento de la población y las restricciones de inmigración. Pero eso todavía deja a 4.6 millones de personas que han dejado la fuerza laboral pero que podrían verse tentadas a regresar por una economía suficientemente fuerte.

Esta reserva de mano de obra potencial reduce mi temor a una espiral salarial inflacionaria, que ocurre cuando los empleadores intentan contratar a más trabajadores de los que pueden estar disponibles.

Además de una espiral de salarios y precios, los otros dos culpables comúnmente nombrados de la inflación no transitoria son los cuellos de botella de la cadena de suministro y las expectativas autocumplidas. Entre estos tres, el único riesgo potencialmente grave es que no podamos resolver las interrupciones clave de la cadena de suministro.

Eso nos lleva a las malas noticias. Los riesgos de la cadena de suministro pueden haberse agudizado ahora que la guerra de Rusia contra Ucrania ha disparado los precios del petróleo y los cereales, como sucedió a principios de la década de 1970. Gracias al presidente ruso Vladimir Putin, la década de 1970 podría resultar ser la analogía correcta después de todo.

J. Bradford DeLong, ex subsecretario adjunto del Tesoro de EU, es profesor de economía en la Universidad de California, Berkeley e investigador asociado en la Oficina Nacional de Investigación Económica.

