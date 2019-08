Parece una verdad de Perogrullo: la obesidad y la diabetes son problemas de salud pública que se originan en lo que comemos.

Cuando alguien se refiere a la verdad de Perogrullo sirve para expresar que una cosa es tan sabida y conocida que resulta tonto decirla.

Parece increíble, pero lo cierto es que aunque desde hace muchos años, si no todo el mundo, por lo menos en los círculos en los que se toman las decisiones, todos lo sabían: la comida industrializada es el origen de la obesidad y la diabetes.

Y lo más probable es que en México los intereses económicos y políticos se entremezclaron durante muchos años para evitar que se hiciera algo al respecto.

Todo indica que con el nuevo gobierno finalmente se tomará al toro por los cuernos sobre la verdad de perogrullo.

Somos lo que comemos

El subsecretario de Prevención y Promoción de Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López Gatell, lo dice sin rodeos: La causa fundamental de la epidemia de obesidad y de diabetes está en la conducta alimentaria, lo que comemos.

Y refiere datos contundentes: más de tres cuartas partes de la población mexicana tiene sobrepeso u obesidad y la tercera parte de los jóvenes menores de 17 años tiene obesidad o sobrepeso.

Este problema de salud pública no puede resolverse con medidas individuales; tienen que hacerse cambios estructurales.

Pero esta conducta alimentaria no depende de los individuos, porque los individuos no tienen el acceso a comida saludable y en cambio tienen esta sobreoferta de comida no saludable: los productos industrializados, ultraprocesados, que son muy altos en contenido energético, en azúcar y muy bajos en valor nutricional.

Etiquetado de advertencia

El funcionario señala que México debe tomar las medidas estructurales que han sido probadas con mucho éxito en varios países del mundo.

Entre ellos, más recientemente en países de América Latina, como Chile, como Ecuador, y próximamente Uruguay.

Tales medidas están encaminadas a modificar los mercados alimentarios.

Y ya han demostrado ser muy costo-efectivas, que tienen que ver con la información que los consumidores deben tener al acceso para que sea transparente y clara y se les informe sobre el contenido de los alimentos.

En ese sentido son muy importantes los etiquetados de advertencia, que sin confusión indican los cuatro componentes de los productos industrializados de consumo que son más dañinos a la salud: sal, grasa, azúcar y calorías. Todas en exceso.

México debe seguir las recomendaciones documentadas en la ciencia, establecidas por la Organización Mundial de Salud y otros organismos internacionales de salud, que establecen cuáles son las cantidades máximas que se deben consumir por día.

Hoy estas recomendaciones están escondidas con un etiquetado que es confuso y es engañoso y no les permite a los consumidores tomar decisiones informadas en pro de su salud.

Entonces, una de las primeras medidas en la que se está enfocando la SSA es precisamente el etiquetado y los alimentos industrializados de bajo valor nutricional.

El etiquetado actual es desleal. Son de difícil visibilidad y quien les presta atención se topa con especificaciones inentendibles, puestas a capricho y confusas para el consumidor.

La SSA propugna por un etiquetado que dice sin confusión alguna cuando los alimentos son altos en contenido de azúcar, calorías y grasas.

López Gatell afirma que (la autorregulación de la industria alimentaria) es un engaño, es un distractor.

Después de cerca de siete años donde la propia industria a través de sus cámaras y asociaciones ha planteado que se regulará, lo que se observa es que los etiquetados han sido progresivamente más confusos y no ayudan.

ATISBOS

TOMATEROS.- En el último minuto los tomateros mexicanos lograron un acuerdo que suspende la investigación antidumping contra exportadores mexicanos de tomate en EU. Sin duda es un éxito de los productores, pero también del acompañamiento gubernamental, desde las secretarías de Economía, de Graciela Márquez, de Agricultura, con Victor Manuel Villalobos, de Relaciones Exteriores, con el subsecretario Jesús Seade, y la oficina de la Presidencia, con Alfonso Romo.

COMISIONES.- Hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo sobre comisiones de la junta de gobierno de Consar que preside Abraham Vela. La próxima semana se dará a conocer en qué consiste el acuerdo al que llegaron la Secretaría de Hacienda, de Arturo Herrera y la Amafore.

DOS BOCAS.- El proyecto de la refinería de Dos Bocas avanza desde el gobierno federal contra viento y marea.

Y desde el sector privado, el CEO de Enermex, Julio Jauregui Saad, no sólo ya levantó la mano. También anuncia que realizará una importante inversión —cuyo monto no revela— para la construcción de una terminal con capacidad de 10,000 barriles que suministrarán bioreductores de viscosidad renovables y fluidos de perforación, para la extracción de crudo.

RATIFICADO.- El subsecretario Gabriel Yorio fue ratificado como subsecretario de Hacienda por el Senado Mexicano. En su comparecencia habló de la importancia de promover la unidad de la inversión pública y privada.