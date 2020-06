Para nadie es noticia los Méxicos en los que vivimos, marcados por la desigualdad reflejada en las escasas o nulas oportunidades de muchas familias para enfrentar esta crisis sanitaria y económica. Desigualdad de acceso a la salud, a la educación y al trabajo han profundizado las diferentes oportunidades que tenemos unos y otros para vivir y para sobrevivir en la pandemia. Urge conciencia y responsabilidad para que cada uno, desde nuestro ámbito de acción, asumamos la realidad y sumemos esfuerzos para matizar estas dolorosas diferencias que matan de hambre o de coronavirus.

No son éticamente permisibles los oídos sordos, la necedad de los omisos y la inacción de los que tienen el poder y deber de actuar. Si no queremos que a las dolorosas cifras de muertes Covid, se sumen las muertes por hambre o por violencia ante las graves cifras de desempleo, remediemos entre todos. En el ámbito empresarial, la Coparmex vuelve a proponer el #Salario Solidario que se ha implementado en 54 países como una vacuna para proteger el empleo de los que aún lo conservan. Este salario se rige por la pirinola del “todos ponen”, ya que implica una contribución tripartita entre patrón, trabajador y gobierno para evitar despedidos masivos garantizando el 100% de su ingreso a los trabajadores con menor percepción. Si esa vacuna no funciona porque la aplicamos tarde, se debe pasar a otro remedio como el #Seguro Solidario en donde nos unimos con sociedad civil y legisladores para impulsar el “Ingreso Mínimo Vital” y compensar así los ingresos que han dejado de recibir quienes han perdido su empleo por el Covid-19. Se propone un tercer remedio: el #Bono Solidario como un incentivo del gobierno a la generación de nuevos empleos cubriendo una parte del salario durante tres meses en contrataciones entre uno y tres salarios mínimos. Si el gobierno federal se sumara a estas propuestas se matizan desigualdades al no desproteger a los trabajadores de menores ingresos e implicaría solamente el 1% del PIB que se financiaría con la adquisición razonable de deuda pública o bien, reorientación del gasto suspendiendo obras no esenciales como el Aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya.

De ese 1% del PIB, el gobierno federal sólo ha anunciado 0.10% en medidas fiscales directas. Nos está dejando solos a trabajadores y patrones quienes aportamos cerca de 7% del PIB por concepto de Impuesto Sobre la Renta al año. ¿Acaso no merecemos que de ese 7% del PIB se destine un 1% a la preservación de los empleos con menores ingresos? Es un gran remedio que a los trabajadores en mayores condiciones de desigualdad se les devuelva “1 de los 7 que se han puesto”. Ante los grandes males, grandes remedios: aportar como medida de justicia social 1% del PIB para que el salario, seguro y bono solidarios sean factores determinantes entre vivir, sobrevivir o morir en la crisis.

Leonor Quiroz Carrillo es consejera nacional y consejera delegada para la Igualdad e Inclusión de Coparmex Nacional

@leonorquiroz