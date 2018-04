La violencia desatada por la guerra contra las bandas criminales, la corrupción de la clase política y la impunidad de los poderes fácticos son tres de los ejes temáticos que dominan las campañas presidenciales. Y no por gusto de los candidatos, sino por obra y gracia de las ONG.

La sociedad civil organizada ha rebasado a las formaciones partidistas y también ha puesto al gobierno federal contra las cuerdas. La exposición de acciones deleznables de las Fuerzas Federales en Tanhuato o Apatzingán son los ejemplos más evidentes, pero también hay prueba irrefutable en “La Estafa Maestra”, en las empresas fantasmas que operaron en Veracruz para favorecer a Javier Duarte, en las tarjetas clonadas en Chiapas y Oaxaca después de los sismos de septiembre.

La guerra sucia desparramada en las redes sociales poco ha servido —hasta ahora— para socavar la aceptación del abanderado presidencial de Morena. La campaña del miedo adoptada por el candidato oficialista, tampoco... AMLO no es Nicolás Maduro y el electorado lo tiene claro.

Cosa distinta, la defensa de las reformas estructurales y las megaobras de infraestructura del sexenio peñista. El debate sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México sirvió para polarizar aún más las posturas de un sector de la Iniciativa Privada y la cúpula morenista y tras de la intervención de Carlos Slim pareciera imperar un impasse. Los empresarios seguirán alzando la voz para cuestionar a los candidatos, reiteró Juan Pablo Castañón luego de cancelar la mesa técnica en la que se analizarían los proyectos de Texcoco y Santa Lucía.

Las ONG pugnan por el fortalecimiento del Estado de Derecho, pero corrupción e impunidad son temas ásperos. En cambio, la defensa de la educación pública tiene filántropos y villanos claramente definidos. La disidencia magisterial y Elba Esther Gordillo encarnan la regresión que se buscará frenar a cualquier precio.

Las viñetas que el Consejo Coordinador Empresarial circuló en las redes sociales son pecata minuta. A más tardar en 96 horas, en estaciones de radio y televisión de todo el país se colocaría una pauta que más que defender un proyecto educativo, censura al candidato que públicamente se ha declarado contra la reforma que quitó poderes a la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y obligó a los maestros a la evaluación.

¿Acaso será una contratación encubierta de espacios o las ONG a favor de la educación de calidad entrarán de lleno a la campaña? Y el Instituto Nacional Electoral —distraído con la organización del primer debate— ¿se quedará de brazos cruzados?

Por lo pronto, el abanderado de Por México al Frente, Ricardo Anaya, ya sembró su propuesta para mejorar la calidad de la educación del país. Ya no una reforma de planes y programas, sino una “verdadera revolución” que dejará en manos de los maestros.

EFECTOS SECUNDARIOS

POSDEBATE. Los presidenciables continuarán con la exposición de sus plataformas electorales en los foros organizados por la sociedad civil y las instituciones educativas. El próximo martes 24, los asistentes al Foro Nacional de Lechería conocerán de viva voz las propuestas de Ricardo Anaya Cortés, José Antonio Meade Kuribreña y Andrés Manuel López Obrador. Al cierre de este espacio, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón todavía no confirmaban su asistencia. Y como hace seis años, la Universidad Iberoamericana ha convocado a los candidatos presidenciales para acudir al campus Santa Fe y tener un diálogo con la comunidad de esa casa de estudios. En ciernes, el triste recuerdo del movimiento #YoSoy132 y la cooptación de los liderazgos surgidos de esa espontánea protesta estudiantil —Manuel Cosío terminó como community manager del PRI y Antonio Atolini, como comentarista de Foro TV—, no obstante, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Margarita Zavala respondieron a la invitación, aunque sólo en el caso de la exprimera dama hay una fecha tentativa para la visita, 5 de junio. En el caso de Jaime Rodríguez Calderón, por su incorporación posterior a la boleta, se le hizo la invitación en un tiempo distinto al resto de los candidatos y candidata, y el Comité aún no ha tenido alguna respuesta. La fecha límite para que puedan visitar la Ibero CDMX será el 17 de junio. La rectoría de la Ibero se ha comprometido a que “sean ejercicios democráticos, libres, críticos, plurales y respetuosos”, aunque el formato de las visitas todavía no se ha divulgado.

POSICIONAMIENTO. México ocupa el lugar 13 entre las 24 principales economías de Tecnologías de la Información y los países preparados para la adopción y el crecimiento de servicios informáticos en la nube, de acuerdo con BSA, The Software Alliance informó. La industria va viento en popa y empresas como KIO Networks que dirige Sergio Rosengaus, la cual recientemente recibió una mejora en su calificación por parte de Moody’s y Standard & Poor’s, continúan apostando por un mercado que cada día resulta más importante para las empresas mexicanas. Actualmente KIO tiene 20.9% de participación en este mercado, mantiene su plan de inversión que se traducirá en nuevos centros de datos en Querétaro y Estado de México.