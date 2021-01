La vigorosa difusión de la batalla por el control de armas que ofrece México dar en el Consejo de Seguridad, aunque incomode a Washington porque no quiere pelear hoy con el lobby de la segunda enmienda, será lucidora, pero fútil.

Tradición del país que logró un acuerdo contra las armas nucleares en plena Guerra Fría, pero ofrecerle asilo político a Julian Assange, como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador adquiere matiz de provocación.

Dirá que no somos colonia, pero ¿aceptarán sin chistar Biden y su equipo ser utilizados para la narrativa doméstica de México? Sólo el presidente sabe qué le impulsó a, como dicen en Tabasco, cucar a Biden.

Covid 19 hasta 2022, ¿su caducidad?

Explicable que el Gobierno de la República busque transmitir optimismo a una población que, a pesar de la intensidad de la pandemia de Covid 19, y aunque hay mucha ansiedad, todavía la mayoría quiere creer.

Como se dijo en este espacio, los usos y costumbres a veces le ganan al miedo a la pandemia, pero no tranquilizan, no mientras la realidad y la rebasada capacidad hospitalaria empiecen a ser familiares.

Realista, el Gobierno de la República ya contrata espacios en hospitales privados para asegurarse que los pacientes no Covid sean atendidos. Los contratos vencen en diciembre del 2021, como optimista fecha de caducidad de la pandemia.

Universidades públicas, ¡al abordaje!

Ya saben las universidades públicas agrupadas en la ANUIES que tienen 12 meses para determinar cómo podrán cumplir con sus estándares de calidad educativa, sus investigaciones y promoción cultural sin cobrar un centavo por cuota estudiantil.

Nadie, menos los legisladores que aprobaron la Ley de Educación Superior, sabe con certeza si tantas universidades públicas, por sí emproblemadas por la “austeridad”, sobrevivirán a la entrada en vigor de la ley.

Ya se les dijo que recorten derroches para ser colocadas en tal condición, que no podrán ya defender su autonomía; al menos no si quieren sobrevivir. Ese control total de las universidades tristemente parece encaminarlas a ser “patitos”. Una tragedia.

Notas en remolino

Los analistas de Banamex pronostican crecimiento, pero lento, quizá 3.3% durante todo 2021, lo cual no compensa siquiera la mitad de lo que se achicó la economía… Para no distraer un peso de sus proyectos, el oficialismo exige al INE cancelar sus spots para utilizarlos para mensajes por la emergencia de salud. Astuta propuesta que, por supuesto, rechazaron los consejeros del INE, pues para la campaña electoral que ya empezó sólo quedarían en los medios masivos las voces del gobierno y del Partido Oficial… Tatiana Clouthier ha tomado posesión de la Secretaría de Economía y tendrá poco tiempo para acomodarse en la silla de titular, pues están pendientes conflictos comerciales con Estados Unidos que no admiten demora… Dos ministras de la Suprema Corte propuestas por el presidente López Obrador ocupan las presidencias de la Primera y la Segunda Sala del tribunal constitucional… Ah que don Mario Delgado, descubrió que hay muchos ambiciosos en Morena…

